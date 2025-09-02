Više o TRU1

TrueBit Logotip

TrueBit Cijena(TRU1)

Grafikon aktualnih cijena TrueBit (TRU1)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:56:57 (UTC+8)

TrueBit (TRU1) Informacije o cijeni (USD)

TrueBit (TRU1) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.22424. Tijekom protekla 24 sata, TRU1trgovalo je između najniže cijene $ 0.22374 i najviše cijene $ 0.23501, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRU1 je $ 1.28765448, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07112770232330422.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRU1 se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i -1.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TrueBit (TRU1)

Trenutačna tržišna kapitalizacija TrueBit je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.45K. Količina u optjecaju TRU1 je 0.00, s ukupnom količinom od 0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

TrueBit (TRU1) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TrueBit za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0030226-1.32%
30 dana$ +0.03843+20.68%
60 dana$ +0.08914+65.98%
90 dana$ +0.08672+63.05%
TrueBit promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRU1 od $ -0.0030226 (-1.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TrueBit 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03843 (+20.68%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TrueBit 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRU1 od $ +0.08914 (+65.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TrueBit 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.08672 (+63.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TrueBit (TRU1)?

Pogledajte TrueBit stranicu Povijest cijena sada.

Što je TrueBit (TRU1)

TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

TrueBit dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TrueBit ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRU1 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TrueBit na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TrueBit učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TrueBit Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TrueBit (TRU1) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TrueBit (TRU1) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TrueBit.

Provjerite TrueBit predviđanje cijene sada!

TrueBit (TRU1) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TrueBit (TRU1) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRU1 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TrueBit (TRU1)

Tražiš kako kupiti TrueBit? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TrueBit na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TrueBit Resurs

Za dublje razumijevanje TrueBit, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TrueBit web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TrueBit

Koliko TrueBit (TRU1) vrijedi danas?
Cijena TRU1 uživo u USD je 0.22424 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRU1 u USD?
Trenutačna cijena TRU1 u USD je $ 0.22424. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TrueBit?
Tržišna kapitalizacija za TRU1 je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRU1?
Količina u optjecaju za TRU1 je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRU1?
TRU1 je postigao ATH cijenu od 1.28765448 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRU1?
TRU1 je vidio ATL cijenu od 0.07112770232330422 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRU1?
24-satni obujam trgovanja za TRU1 je $ 58.45K USD.
Hoće li TRU1 još narasti ove godine?
TRU1 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRU1 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:56:57 (UTC+8)

TrueBit (TRU1) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

