TRUST AI (TRT) Informacije Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape. Službena web stranica: https://trust-ai.io/ Bijela knjiga: https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44 Kupi TRT odmah!

TRUST AI (TRT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TRUST AI (TRT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M Povijesni maksimum: $ 12 $ 12 $ 12 Povijesni minimum: $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 Trenutna cijena: $ 0.5125 $ 0.5125 $ 0.5125 Saznajte više o cijeni TRUST AI (TRT)

TRUST AI (TRT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TRUST AI (TRT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRT tokena, istražite TRT cijenu tokena uživo!

TRUST AI (TRT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TRT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TRT povijest cijena odmah!

TRT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRT? Naša TRT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRT predviđanje cijene tokena odmah!

