TRUST AI (TRT) Tokenomika

TRUST AI (TRT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TRUST AI (TRT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

TRUST AI (TRT) Informacije

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

Službena web stranica:
https://trust-ai.io/
Bijela knjiga:
https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf
Istraživač blokova:
https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44

TRUST AI (TRT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TRUST AI (TRT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M
Ukupna količina:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Količina u optjecaju:
$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 10.76M
$ 10.76M$ 10.76M
Povijesni maksimum:
$ 12
$ 12$ 12
Povijesni minimum:
$ 0.004986070176975496
$ 0.004986070176975496$ 0.004986070176975496
Trenutna cijena:
$ 0.5125
$ 0.5125$ 0.5125

TRUST AI (TRT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TRUST AI (TRT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TRT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TRT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TRT tokena, istražite TRT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TRT

Jeste li zainteresirani za dodavanje TRUST AI (TRT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TRT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

TRUST AI (TRT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena TRT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TRT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TRT? Naša TRT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.