TRUST AI Cijena(TRT)

$0.4821
-1.61%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TRUST AI (TRT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:56:49 (UTC+8)

TRUST AI (TRT) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.4799
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

0.00%

-1.60%

-9.04%

-9.04%

TRUST AI (TRT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4821. Tijekom protekla 24 sata, TRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4799 i najviše cijene $ 0.531, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRT je $ 11.519671753579141, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004986070176975496.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.60% u posljednjih 24 sata i -9.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRUST AI (TRT)

No.1838

2024-06-16 00:00:00

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRUST AI je $ 1.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 13.39K. Količina u optjecaju TRT je 3.80M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.12M.

TRUST AI (TRT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TRUST AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.007889-1.60%
30 dana$ -0.0787-14.04%
60 dana$ -0.4378-47.60%
90 dana$ -0.1579-24.68%
TRUST AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRT od $ -0.007889 (-1.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TRUST AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0787 (-14.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TRUST AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRT od $ -0.4378 (-47.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TRUST AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1579 (-24.68%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TRUST AI (TRT)?

Pogledajte TRUST AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je TRUST AI (TRT)

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

TRUST AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TRUST AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TRUST AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TRUST AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TRUST AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TRUST AI (TRT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TRUST AI (TRT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TRUST AI.

Provjerite TRUST AI predviđanje cijene sada!

TRUST AI (TRT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TRUST AI (TRT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TRUST AI (TRT)

Tražiš kako kupiti TRUST AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TRUST AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TRT u lokalnim valutama

TRUST AI Resurs

Za dublje razumijevanje TRUST AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TRUST AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TRUST AI

Koliko TRUST AI (TRT) vrijedi danas?
Cijena TRT uživo u USD je 0.4821 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRT u USD?
Trenutačna cijena TRT u USD je $ 0.4821. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TRUST AI?
Tržišna kapitalizacija za TRT je $ 1.83M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRT?
Količina u optjecaju za TRT je 3.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRT?
TRT je postigao ATH cijenu od 11.519671753579141 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRT?
TRT je vidio ATL cijenu od 0.004986070176975496 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRT?
24-satni obujam trgovanja za TRT je $ 13.39K USD.
Hoće li TRT još narasti ove godine?
TRT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:56:49 (UTC+8)

TRUST AI (TRT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

