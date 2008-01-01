TROLL (TROLLSOL) Tokenomika

TROLL (TROLLSOL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TROLL (TROLLSOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

TROLL (TROLLSOL) Informacije

$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.

Službena web stranica:
https://trololol.io
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2

TROLL (TROLLSOL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TROLL (TROLLSOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 189.80M
$ 189.80M$ 189.80M
Ukupna količina:
$ 998.94M
$ 998.94M$ 998.94M
Količina u optjecaju:
$ 998.94M
$ 998.94M$ 998.94M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 190.00M
$ 190.00M$ 190.00M
Povijesni maksimum:
$ 0.283
$ 0.283$ 0.283
Povijesni minimum:
$ 0.007595970290105848
$ 0.007595970290105848$ 0.007595970290105848
Trenutna cijena:
$ 0.190001
$ 0.190001$ 0.190001

TROLL (TROLLSOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TROLL (TROLLSOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TROLLSOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TROLLSOL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TROLLSOL tokena, istražite TROLLSOL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TROLLSOL

Jeste li zainteresirani za dodavanje TROLL (TROLLSOL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TROLLSOL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

TROLL (TROLLSOL) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena TROLLSOL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TROLLSOL Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TROLLSOL? Naša TROLLSOL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.