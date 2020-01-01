TROLL (TROLL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TROLL (TROLL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TROLL (TROLL) Informacije $TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture. Službena web stranica: https://troll.run/ Bijela knjiga: https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a Kupi TROLL odmah!

TROLL (TROLL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TROLL (TROLL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Ukupna količina: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T Količina u optjecaju: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Povijesni maksimum: $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 Povijesni minimum: $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 Trenutna cijena: $ 0.000000003831 $ 0.000000003831 $ 0.000000003831 Saznajte više o cijeni TROLL (TROLL)

TROLL (TROLL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TROLL (TROLL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TROLL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TROLL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TROLL tokena, istražite TROLL cijenu tokena uživo!

TROLL (TROLL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TROLL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TROLL povijest cijena odmah!

TROLL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TROLL? Naša TROLL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TROLL predviđanje cijene tokena odmah!

