TRN Cijena(TRN)

1 TRN u USD cijena uživo:

$0.02438
$0.02438
+1.07%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TRN (TRN)
TRN (TRN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02381
$ 0.02381
24-satna najniža cijena
$ 0.02463
$ 0.02463
24-satna najviša cijena

$ 0.02381
$ 0.02381

$ 0.02463
$ 0.02463

TRN (TRN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02438. Tijekom protekla 24 sata, TRNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02381 i najviše cijene $ 0.02463, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRN je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.07% u posljednjih 24 sata i -4.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRN (TRN)

$ 581.55
$ 581.55

$ 2.44M
$ 2.44M

100,000,000
100,000,000

T3RN

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRN je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 581.55. Količina u optjecaju TRN je --, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.44M.

TRN (TRN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TRN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002581+1.07%
30 dana$ -0.00662-21.36%
60 dana$ -0.22562-90.25%
90 dana$ -0.22562-90.25%
TRN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRN od $ +0.0002581 (+1.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TRN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00662 (-21.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TRN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRN od $ -0.22562 (-90.25%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TRN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.22562 (-90.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TRN (TRN)?

Pogledajte TRN stranicu Povijest cijena sada.

Što je TRN (TRN)

t3rn is building the universal execution layer for Web3 — a cross-chain infrastructure protocol that allows users and developers to execute complex, multi-chain transactions atomically. Instead of fragmented bridge solutions or simple messaging protocols, t3rn ensures that every cross-chain transaction either fully succeeds or fully reverts, eliminating partial execution risk across chains.Through intent-based architecture, users simply define what outcome they want, while decentralized Executors compete to fulfill these intents efficiently, securely, and with optimal liquidity. This creates a permissionless, competitive environment for liquidity providers and solvers, while making cross-chain usage seamless for developers, dApps, and protocols.

TRN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TRN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TRN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TRN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TRN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TRN (TRN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TRN (TRN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TRN.

Provjerite TRN predviđanje cijene sada!

TRN (TRN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TRN (TRN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TRN (TRN)

Tražiš kako kupiti TRN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TRN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TRN u lokalnim valutama

1 TRN(TRN) u VND
641.5597
1 TRN(TRN) u AUD
A$0.0373014
1 TRN(TRN) u GBP
0.0180412
1 TRN(TRN) u EUR
0.020723
1 TRN(TRN) u USD
$0.02438
1 TRN(TRN) u MYR
RM0.1028836
1 TRN(TRN) u TRY
1.0037246
1 TRN(TRN) u JPY
¥3.60824
1 TRN(TRN) u ARS
ARS$33.1248622
1 TRN(TRN) u RUB
1.9635652
1 TRN(TRN) u INR
2.1451962
1 TRN(TRN) u IDR
Rp399.6720672
1 TRN(TRN) u KRW
34.002786
1 TRN(TRN) u PHP
1.3989244
1 TRN(TRN) u EGP
￡E.1.1829176
1 TRN(TRN) u BRL
R$0.1331148
1 TRN(TRN) u CAD
C$0.0334006
1 TRN(TRN) u BDT
2.9650956
1 TRN(TRN) u NGN
37.5076548
1 TRN(TRN) u COP
$97.9115428
1 TRN(TRN) u ZAR
R.0.4307946
1 TRN(TRN) u UAH
1.008113
1 TRN(TRN) u VES
Bs3.63262
1 TRN(TRN) u CLP
$23.6486
1 TRN(TRN) u PKR
Rs6.8985648
1 TRN(TRN) u KZT
13.163981
1 TRN(TRN) u THB
฿0.7884492
1 TRN(TRN) u TWD
NT$0.749685
1 TRN(TRN) u AED
د.إ0.0894746
1 TRN(TRN) u CHF
Fr0.019504
1 TRN(TRN) u HKD
HK$0.190164
1 TRN(TRN) u AMD
֏9.326569
1 TRN(TRN) u MAD
.د.م0.2203952
1 TRN(TRN) u MXN
$0.4563936
1 TRN(TRN) u SAR
ريال0.091425
1 TRN(TRN) u PLN
0.0892308
1 TRN(TRN) u RON
лв0.1062968
1 TRN(TRN) u SEK
kr0.2306348
1 TRN(TRN) u BGN
лв0.0409584
1 TRN(TRN) u HUF
Ft8.286762
1 TRN(TRN) u CZK
0.5127114
1 TRN(TRN) u KWD
د.ك0.0074359
1 TRN(TRN) u ILS
0.0824044
1 TRN(TRN) u AOA
Kz22.3055058
1 TRN(TRN) u BHD
.د.ب0.00916688
1 TRN(TRN) u BMD
$0.02438
1 TRN(TRN) u DKK
kr0.1562758
1 TRN(TRN) u HNL
L0.642413
1 TRN(TRN) u MUR
1.117823
1 TRN(TRN) u NAD
$0.4317698
1 TRN(TRN) u NOK
kr0.2445314
1 TRN(TRN) u NZD
$0.041446
1 TRN(TRN) u PAB
B/.0.02438
1 TRN(TRN) u PGK
K0.1021522
1 TRN(TRN) u QAR
ر.ق0.0887432
1 TRN(TRN) u RSD
дин.2.4543346

Za dublje razumijevanje TRN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TRN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TRN

Koliko TRN (TRN) vrijedi danas?
Cijena TRN uživo u USD je 0.02438 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRN u USD?
Trenutačna cijena TRN u USD je $ 0.02438. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TRN?
Tržišna kapitalizacija za TRN je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRN?
Količina u optjecaju za TRN je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRN?
TRN je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRN?
TRN je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRN?
24-satni obujam trgovanja za TRN je $ 581.55 USD.
Hoće li TRN još narasti ove godine?
TRN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TRN (TRN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
