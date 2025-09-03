TRN (TRN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02438. Tijekom protekla 24 sata, TRNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02381 i najviše cijene $ 0.02463, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRN je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.07% u posljednjih 24 sata i -4.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu TRN (TRN)
$ 581.55
$ 581.55
$ 2.44M
$ 2.44M
100,000,000
100,000,000
T3RN
Trenutačna tržišna kapitalizacija TRN je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 581.55. Količina u optjecaju TRN je --, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.44M.
TRN (TRN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena TRN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0002581
+1.07%
30 dana
$ -0.00662
-21.36%
60 dana
$ -0.22562
-90.25%
90 dana
$ -0.22562
-90.25%
TRN promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TRN od $ +0.0002581 (+1.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
TRN 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00662 (-21.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
TRN 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRN od $ -0.22562 (-90.25%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
TRN 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.22562 (-90.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TRN (TRN)?
t3rn is building the universal execution layer for Web3 — a cross-chain infrastructure protocol that allows users and developers to execute complex, multi-chain transactions atomically. Instead of fragmented bridge solutions or simple messaging protocols, t3rn ensures that every cross-chain transaction either fully succeeds or fully reverts, eliminating partial execution risk across chains.Through intent-based architecture, users simply define what outcome they want, while decentralized Executors compete to fulfill these intents efficiently, securely, and with optimal liquidity. This creates a permissionless, competitive environment for liquidity providers and solvers, while making cross-chain usage seamless for developers, dApps, and protocols.
TRN Predviđanje cijene (USD)
Koliko će TRN (TRN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TRN (TRN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TRN.
Razumijevanje tokenomike TRN (TRN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
