Tri Sigma Logotip

Tri Sigma Cijena(TRISIG)

1 TRISIG u USD cijena uživo:

$0.000614
-1.91%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tri Sigma (TRISIG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:21:24 (UTC+8)

Tri Sigma (TRISIG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000614
24-satna najniža cijena
$ 0.000635
24-satna najviša cijena

$ 0.000614
$ 0.000635
$ 0.09539277601745644
$ 0.000130744931900812
0.00%

-1.91%

-13.53%

-13.53%

Tri Sigma (TRISIG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000614. Tijekom protekla 24 sata, TRISIGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000614 i najviše cijene $ 0.000635, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRISIG je $ 0.09539277601745644, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000130744931900812.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRISIG se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i -13.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tri Sigma (TRISIG)

No.2310

$ 613.97K
$ 5.82K
$ 613.97K
999.95M
999,946,805
SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tri Sigma je $ 613.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.82K. Količina u optjecaju TRISIG je 999.95M, s ukupnom količinom od 999946805. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 613.97K.

Tri Sigma (TRISIG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Tri Sigma za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001196-1.91%
30 dana$ -0.000171-21.79%
60 dana$ -0.000882-58.96%
90 dana$ -0.001804-74.61%
Tri Sigma promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRISIG od $ -0.00001196 (-1.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Tri Sigma 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000171 (-21.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Tri Sigma 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRISIG od $ -0.000882 (-58.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Tri Sigma 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001804 (-74.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Tri Sigma (TRISIG)?

Pogledajte Tri Sigma stranicu Povijest cijena sada.

Što je Tri Sigma (TRISIG)

Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.

Tri Sigma dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Tri Sigma ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRISIG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Tri Sigma na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Tri Sigma učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Tri Sigma Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tri Sigma (TRISIG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tri Sigma (TRISIG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tri Sigma.

Provjerite Tri Sigma predviđanje cijene sada!

Tri Sigma (TRISIG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tri Sigma (TRISIG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRISIG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Tri Sigma (TRISIG)

Tražiš kako kupiti Tri Sigma? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Tri Sigma na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TRISIG u lokalnim valutama

1 Tri Sigma(TRISIG) u VND
16.15741
1 Tri Sigma(TRISIG) u AUD
A$0.00093328
1 Tri Sigma(TRISIG) u GBP
0.00044822
1 Tri Sigma(TRISIG) u EUR
0.0005219
1 Tri Sigma(TRISIG) u USD
$0.000614
1 Tri Sigma(TRISIG) u MYR
RM0.00259108
1 Tri Sigma(TRISIG) u TRY
0.02525996
1 Tri Sigma(TRISIG) u JPY
¥0.090258
1 Tri Sigma(TRISIG) u ARS
ARS$0.84572974
1 Tri Sigma(TRISIG) u RUB
0.04946998
1 Tri Sigma(TRISIG) u INR
0.05408112
1 Tri Sigma(TRISIG) u IDR
Rp10.06557216
1 Tri Sigma(TRISIG) u KRW
0.8563458
1 Tri Sigma(TRISIG) u PHP
0.03509624
1 Tri Sigma(TRISIG) u EGP
￡E.0.02979742
1 Tri Sigma(TRISIG) u BRL
R$0.00333402
1 Tri Sigma(TRISIG) u CAD
C$0.00084118
1 Tri Sigma(TRISIG) u BDT
0.0747545
1 Tri Sigma(TRISIG) u NGN
0.94027346
1 Tri Sigma(TRISIG) u COP
$2.46586084
1 Tri Sigma(TRISIG) u ZAR
R.0.01080026
1 Tri Sigma(TRISIG) u UAH
0.0254503
1 Tri Sigma(TRISIG) u VES
Bs0.089644
1 Tri Sigma(TRISIG) u CLP
$0.594352
1 Tri Sigma(TRISIG) u PKR
Rs0.17427776
1 Tri Sigma(TRISIG) u KZT
0.33117318
1 Tri Sigma(TRISIG) u THB
฿0.01982606
1 Tri Sigma(TRISIG) u TWD
NT$0.01881296
1 Tri Sigma(TRISIG) u AED
د.إ0.00225338
1 Tri Sigma(TRISIG) u CHF
Fr0.0004912
1 Tri Sigma(TRISIG) u HKD
HK$0.00478306
1 Tri Sigma(TRISIG) u AMD
֏0.2348857
1 Tri Sigma(TRISIG) u MAD
.د.م0.005526
1 Tri Sigma(TRISIG) u MXN
$0.0114511
1 Tri Sigma(TRISIG) u SAR
ريال0.0023025
1 Tri Sigma(TRISIG) u PLN
0.00223496
1 Tri Sigma(TRISIG) u RON
лв0.00265862
1 Tri Sigma(TRISIG) u SEK
kr0.00576546
1 Tri Sigma(TRISIG) u BGN
лв0.00102538
1 Tri Sigma(TRISIG) u HUF
Ft0.20736008
1 Tri Sigma(TRISIG) u CZK
0.01281418
1 Tri Sigma(TRISIG) u KWD
د.ك0.00018727
1 Tri Sigma(TRISIG) u ILS
0.0020569
1 Tri Sigma(TRISIG) u AOA
Kz0.55970398
1 Tri Sigma(TRISIG) u BHD
.د.ب0.000231478
1 Tri Sigma(TRISIG) u BMD
$0.000614
1 Tri Sigma(TRISIG) u DKK
kr0.00391118
1 Tri Sigma(TRISIG) u HNL
L0.01609294
1 Tri Sigma(TRISIG) u MUR
0.0281212
1 Tri Sigma(TRISIG) u NAD
$0.0108064
1 Tri Sigma(TRISIG) u NOK
kr0.00613386
1 Tri Sigma(TRISIG) u NZD
$0.00103766
1 Tri Sigma(TRISIG) u PAB
B/.0.000614
1 Tri Sigma(TRISIG) u PGK
K0.00259722
1 Tri Sigma(TRISIG) u QAR
ر.ق0.0022411
1 Tri Sigma(TRISIG) u RSD
дин.0.06147982

Tri Sigma Resurs

Za dublje razumijevanje Tri Sigma, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Tri Sigma web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tri Sigma

Koliko Tri Sigma (TRISIG) vrijedi danas?
Cijena TRISIG uživo u USD je 0.000614 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRISIG u USD?
Trenutačna cijena TRISIG u USD je $ 0.000614. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tri Sigma?
Tržišna kapitalizacija za TRISIG je $ 613.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRISIG?
Količina u optjecaju za TRISIG je 999.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRISIG?
TRISIG je postigao ATH cijenu od 0.09539277601745644 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRISIG?
TRISIG je vidio ATL cijenu od 0.000130744931900812 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRISIG?
24-satni obujam trgovanja za TRISIG je $ 5.82K USD.
Hoće li TRISIG još narasti ove godine?
TRISIG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRISIG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Tri Sigma (TRISIG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

