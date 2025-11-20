Trillions Cijena danas

Trenutačna cijena Trillions (TRILLIONS) danas je $ 0.0039228, s promjenom od 7.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRILLIONS u USD je $ 0.0039228 po TRILLIONS.

Trillions trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TRILLIONS. Tijekom posljednja 24 sata, TRILLIONS trgovao je između $ 0.0030276 (niska) i $ 0.004545 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TRILLIONS se kretao -0.72% u posljednjem satu i +6.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 78.62K.

Informacije o tržištu Trillions (TRILLIONS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 78.62K$ 78.62K $ 78.62K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain PLASMA

