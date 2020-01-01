trencher (TRENCHER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u trencher (TRENCHER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

trencher (TRENCHER) Informacije The founder of Pump.fun's response perfectly captures the profile of Pump players. Službena web stranica: https://www.trencher.art/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/8ncucXv6U6epZKHPbgaEBcEK399TpHGKCquSt4RnmX4f Kupi TRENCHER odmah!

trencher (TRENCHER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za trencher (TRENCHER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Povijesni maksimum: $ 0.010731 $ 0.010731 $ 0.010731 Povijesni minimum: $ 0.001247139861225539 $ 0.001247139861225539 $ 0.001247139861225539 Trenutna cijena: $ 0.004434 $ 0.004434 $ 0.004434 Saznajte više o cijeni trencher (TRENCHER)

trencher (TRENCHER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike trencher (TRENCHER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRENCHER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRENCHER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRENCHER tokena, istražite TRENCHER cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TRENCHER Jeste li zainteresirani za dodavanje trencher (TRENCHER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TRENCHER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TRENCHER na MEXC-u odmah!

trencher (TRENCHER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TRENCHER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TRENCHER povijest cijena odmah!

TRENCHER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRENCHER? Naša TRENCHER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRENCHER predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!