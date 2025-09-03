Više o TREN

TREN Informacije o cijeni

TREN Bijela knjiga

TREN Službena web stranica

TREN Tokenomija

TREN Prognoza cijena

TREN Povijest

Vodič za kupnju TREN

Konverter TREN u fiducijarnu valutu

TREN Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Tren Finance Logotip

Tren Finance Cijena(TREN)

1 TREN u USD cijena uživo:

$0.0001493
$0.0001493$0.0001493
-0.99%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tren Finance (TREN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:09:58 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001484
$ 0.0001484$ 0.0001484
24-satna najniža cijena
$ 0.0001524
$ 0.0001524$ 0.0001524
24-satna najviša cijena

$ 0.0001484
$ 0.0001484$ 0.0001484

$ 0.0001524
$ 0.0001524$ 0.0001524

--
----

--
----

+0.20%

-0.99%

-3.31%

-3.31%

Tren Finance (TREN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001493. Tijekom protekla 24 sata, TRENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001484 i najviše cijene $ 0.0001524, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TREN je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TREN se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i -3.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tren Finance (TREN)

--
----

$ 53.56K
$ 53.56K$ 53.56K

$ 149.30K
$ 149.30K$ 149.30K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tren Finance je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.56K. Količina u optjecaju TREN je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 149.30K.

Tren Finance (TREN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Tren Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000001493-0.99%
30 dana$ -0.0001363-47.73%
60 dana$ -0.0048507-97.02%
90 dana$ -0.0048507-97.02%
Tren Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TREN od $ -0.000001493 (-0.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Tren Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001363 (-47.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Tren Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TREN od $ -0.0048507 (-97.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Tren Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0048507 (-97.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Tren Finance (TREN)?

Pogledajte Tren Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Tren Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TREN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Tren Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Tren Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Tren Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tren Finance (TREN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tren Finance (TREN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tren Finance.

Provjerite Tren Finance predviđanje cijene sada!

Tren Finance (TREN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tren Finance (TREN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TREN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Tren Finance (TREN)

Tražiš kako kupiti Tren Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Tren Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TREN u lokalnim valutama

1 Tren Finance(TREN) u VND
3.9288295
1 Tren Finance(TREN) u AUD
A$0.000228429
1 Tren Finance(TREN) u GBP
0.000110482
1 Tren Finance(TREN) u EUR
0.000126905
1 Tren Finance(TREN) u USD
$0.0001493
1 Tren Finance(TREN) u MYR
RM0.000630046
1 Tren Finance(TREN) u TRY
0.006146681
1 Tren Finance(TREN) u JPY
¥0.0220964
1 Tren Finance(TREN) u ARS
ARS$0.202852417
1 Tren Finance(TREN) u RUB
0.012024622
1 Tren Finance(TREN) u INR
0.013136907
1 Tren Finance(TREN) u IDR
Rp2.447540592
1 Tren Finance(TREN) u KRW
0.20822871
1 Tren Finance(TREN) u PHP
0.008566834
1 Tren Finance(TREN) u EGP
￡E.0.007244036
1 Tren Finance(TREN) u BRL
R$0.000815178
1 Tren Finance(TREN) u CAD
C$0.000204541
1 Tren Finance(TREN) u BDT
0.018157866
1 Tren Finance(TREN) u NGN
0.229692078
1 Tren Finance(TREN) u COP
$0.599597758
1 Tren Finance(TREN) u ZAR
R.0.002638131
1 Tren Finance(TREN) u UAH
0.006173555
1 Tren Finance(TREN) u VES
Bs0.0222457
1 Tren Finance(TREN) u CLP
$0.144821
1 Tren Finance(TREN) u PKR
Rs0.042245928
1 Tren Finance(TREN) u KZT
0.080614535
1 Tren Finance(TREN) u THB
฿0.004828362
1 Tren Finance(TREN) u TWD
NT$0.004590975
1 Tren Finance(TREN) u AED
د.إ0.000547931
1 Tren Finance(TREN) u CHF
Fr0.00011944
1 Tren Finance(TREN) u HKD
HK$0.00116454
1 Tren Finance(TREN) u AMD
֏0.057114715
1 Tren Finance(TREN) u MAD
.د.م0.001349672
1 Tren Finance(TREN) u MXN
$0.002794896
1 Tren Finance(TREN) u SAR
ريال0.000559875
1 Tren Finance(TREN) u PLN
0.000546438
1 Tren Finance(TREN) u RON
лв0.000650948
1 Tren Finance(TREN) u SEK
kr0.001412378
1 Tren Finance(TREN) u BGN
лв0.000250824
1 Tren Finance(TREN) u HUF
Ft0.05074707
1 Tren Finance(TREN) u CZK
0.003139779
1 Tren Finance(TREN) u KWD
د.ك0.0000455365
1 Tren Finance(TREN) u ILS
0.000504634
1 Tren Finance(TREN) u AOA
Kz0.136596063
1 Tren Finance(TREN) u BHD
.د.ب0.0000561368
1 Tren Finance(TREN) u BMD
$0.0001493
1 Tren Finance(TREN) u DKK
kr0.000957013
1 Tren Finance(TREN) u HNL
L0.003934055
1 Tren Finance(TREN) u MUR
0.006845405
1 Tren Finance(TREN) u NAD
$0.002644103
1 Tren Finance(TREN) u NOK
kr0.001497479
1 Tren Finance(TREN) u NZD
$0.00025381
1 Tren Finance(TREN) u PAB
B/.0.0001493
1 Tren Finance(TREN) u PGK
K0.000625567
1 Tren Finance(TREN) u QAR
ر.ق0.000543452
1 Tren Finance(TREN) u RSD
дин.0.015030031

Tren Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Tren Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Tren Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tren Finance

Koliko Tren Finance (TREN) vrijedi danas?
Cijena TREN uživo u USD je 0.0001493 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TREN u USD?
Trenutačna cijena TREN u USD je $ 0.0001493. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tren Finance?
Tržišna kapitalizacija za TREN je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TREN?
Količina u optjecaju za TREN je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TREN?
TREN je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TREN?
TREN je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za TREN?
24-satni obujam trgovanja za TREN je $ 53.56K USD.
Hoće li TREN još narasti ove godine?
TREN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TREN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:09:58 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

TREN u USD kalkulator

Iznos

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.0001493 USD

Trgujte TREN

TRENUSDT
$0.0001493
$0.0001493$0.0001493
-1.38%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine