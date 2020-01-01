Doland Tremp (TREMP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Doland Tremp (TREMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Doland Tremp (TREMP) Informacije TREMP is a meme coin. Službena web stranica: https://www.tremp.xyz/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FU1q8vJpZNUrmqsciSjp8bAKKidGsLmouB8CBdf8TKQv Kupi TREMP odmah!

Doland Tremp (TREMP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Doland Tremp (TREMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Povijesni maksimum: $ 1.5351 $ 1.5351 $ 1.5351 Povijesni minimum: $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 Trenutna cijena: $ 0.01801 $ 0.01801 $ 0.01801 Saznajte više o cijeni Doland Tremp (TREMP)

Doland Tremp (TREMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Doland Tremp (TREMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TREMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TREMP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TREMP tokena, istražite TREMP cijenu tokena uživo!

