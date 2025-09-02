Više o TREMP

Doland Tremp Logotip

Doland Tremp Cijena(TREMP)

1 TREMP u USD cijena uživo:

$0.01769
-1.06%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Doland Tremp (TREMP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:56:09 (UTC+8)

Doland Tremp (TREMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01624
24-satna najniža cijena
$ 0.0198
24-satna najviša cijena

$ 0.01624
$ 0.0198
$ 1.6485200334426382
$ 0.000054695491348225
-0.57%

-1.06%

-3.07%

-3.07%

Doland Tremp (TREMP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01769. Tijekom protekla 24 sata, TREMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01624 i najviše cijene $ 0.0198, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TREMP je $ 1.6485200334426382, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000054695491348225.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TREMP se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i -3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doland Tremp (TREMP)

No.3551

$ 0.00
$ 56.05K
$ 1.77M
0.00
99,999,138.08
SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doland Tremp je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.05K. Količina u optjecaju TREMP je 0.00, s ukupnom količinom od 99999138.08. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.77M.

Doland Tremp (TREMP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Doland Tremp za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001895-1.06%
30 dana$ -0.0004-2.22%
60 dana$ -0.00427-19.45%
90 dana$ -0.00442-20.00%
Doland Tremp promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TREMP od $ -0.0001895 (-1.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Doland Tremp 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0004 (-2.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Doland Tremp 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TREMP od $ -0.00427 (-19.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Doland Tremp 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00442 (-20.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Doland Tremp (TREMP)?

Pogledajte Doland Tremp stranicu Povijest cijena sada.

Što je Doland Tremp (TREMP)

TREMP is a meme coin.

Doland Tremp dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Doland Tremp ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TREMP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Doland Tremp na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Doland Tremp učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Doland Tremp Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Doland Tremp (TREMP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Doland Tremp (TREMP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Doland Tremp.

Provjerite Doland Tremp predviđanje cijene sada!

Doland Tremp (TREMP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Doland Tremp (TREMP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TREMP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Doland Tremp (TREMP)

Tražiš kako kupiti Doland Tremp? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Doland Tremp na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TREMP u lokalnim valutama

1 Doland Tremp(TREMP) u VND
465.51235
1 Doland Tremp(TREMP) u AUD
A$0.0268888
1 Doland Tremp(TREMP) u GBP
0.0129137
1 Doland Tremp(TREMP) u EUR
0.0150365
1 Doland Tremp(TREMP) u USD
$0.01769
1 Doland Tremp(TREMP) u MYR
RM0.0746518
1 Doland Tremp(TREMP) u TRY
0.7277666
1 Doland Tremp(TREMP) u JPY
¥2.60043
1 Doland Tremp(TREMP) u ARS
ARS$24.3663829
1 Doland Tremp(TREMP) u RUB
1.4252833
1 Doland Tremp(TREMP) u INR
1.55672
1 Doland Tremp(TREMP) u IDR
Rp289.9999536
1 Doland Tremp(TREMP) u KRW
24.672243
1 Doland Tremp(TREMP) u PHP
1.0104528
1 Doland Tremp(TREMP) u EGP
￡E.0.8584957
1 Doland Tremp(TREMP) u BRL
R$0.0962336
1 Doland Tremp(TREMP) u CAD
C$0.0242353
1 Doland Tremp(TREMP) u BDT
2.1498657
1 Doland Tremp(TREMP) u NGN
27.0902891
1 Doland Tremp(TREMP) u COP
$71.0441014
1 Doland Tremp(TREMP) u ZAR
R.0.3115209
1 Doland Tremp(TREMP) u UAH
0.7318353
1 Doland Tremp(TREMP) u VES
Bs2.58274
1 Doland Tremp(TREMP) u CLP
$17.1593
1 Doland Tremp(TREMP) u PKR
Rs5.0126384
1 Doland Tremp(TREMP) u KZT
9.5209349
1 Doland Tremp(TREMP) u THB
฿0.571387
1 Doland Tremp(TREMP) u TWD
NT$0.5418447
1 Doland Tremp(TREMP) u AED
د.إ0.0649223
1 Doland Tremp(TREMP) u CHF
Fr0.014152
1 Doland Tremp(TREMP) u HKD
HK$0.1378051
1 Doland Tremp(TREMP) u AMD
֏6.7621794
1 Doland Tremp(TREMP) u MAD
.د.م0.1588562
1 Doland Tremp(TREMP) u MXN
$0.3299185
1 Doland Tremp(TREMP) u SAR
ريال0.0663375
1 Doland Tremp(TREMP) u PLN
0.0642147
1 Doland Tremp(TREMP) u RON
лв0.0765977
1 Doland Tremp(TREMP) u SEK
kr0.1661091
1 Doland Tremp(TREMP) u BGN
лв0.0295423
1 Doland Tremp(TREMP) u HUF
Ft5.9682522
1 Doland Tremp(TREMP) u CZK
0.3688365
1 Doland Tremp(TREMP) u KWD
د.ك0.00539545
1 Doland Tremp(TREMP) u ILS
0.0592615
1 Doland Tremp(TREMP) u AOA
Kz16.1256733
1 Doland Tremp(TREMP) u BHD
.د.ب0.00665144
1 Doland Tremp(TREMP) u BMD
$0.01769
1 Doland Tremp(TREMP) u DKK
kr0.1126853
1 Doland Tremp(TREMP) u HNL
L0.4627704
1 Doland Tremp(TREMP) u MUR
0.810202
1 Doland Tremp(TREMP) u NAD
$0.3106364
1 Doland Tremp(TREMP) u NOK
kr0.1767231
1 Doland Tremp(TREMP) u NZD
$0.0298961
1 Doland Tremp(TREMP) u PAB
B/.0.01769
1 Doland Tremp(TREMP) u PGK
K0.0748287
1 Doland Tremp(TREMP) u QAR
ر.ق0.0643916
1 Doland Tremp(TREMP) u RSD
дин.1.7700614

Doland Tremp Resurs

Za dublje razumijevanje Doland Tremp, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Doland Tremp web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Doland Tremp

Koliko Doland Tremp (TREMP) vrijedi danas?
Cijena TREMP uživo u USD je 0.01769 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TREMP u USD?
Trenutačna cijena TREMP u USD je $ 0.01769. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Doland Tremp?
Tržišna kapitalizacija za TREMP je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TREMP?
Količina u optjecaju za TREMP je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TREMP?
TREMP je postigao ATH cijenu od 1.6485200334426382 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TREMP?
TREMP je vidio ATL cijenu od 0.000054695491348225 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TREMP?
24-satni obujam trgovanja za TREMP je $ 56.05K USD.
Hoće li TREMP još narasti ove godine?
TREMP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TREMP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Doland Tremp (TREMP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti.

TREMP u USD kalkulator

Iznos

TREMP
TREMP
USD
USD

1 TREMP = 0.01769 USD

Trgujte TREMP

TREMPUSDT
$0.01769
-0.95%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine