Što je Shiba Inu Treat (TREAT)

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

Shiba Inu Treat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shiba Inu Treat (TREAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shiba Inu Treat (TREAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shiba Inu Treat.

Shiba Inu Treat (TREAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shiba Inu Treat (TREAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TREAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Shiba Inu Treat (TREAT)

TREAT u lokalnim valutama

Shiba Inu Treat Resurs

Za dublje razumijevanje Shiba Inu Treat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko Shiba Inu Treat (TREAT) vrijedi danas? Cijena TREAT uživo u USD je 0.001453 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TREAT u USD? $ 0.001453 . Kolika je tržišna kapitalizacija Shiba Inu Treat? Tržišna kapitalizacija za TREAT je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TREAT? Količina u optjecaju za TREAT je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TREAT? TREAT je postigao ATH cijenu od 0.019750864633969658 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TREAT? TREAT je vidio ATL cijenu od 0.001262164869066865 USD . Koliki je obujam trgovanja za TREAT? 24-satni obujam trgovanja za TREAT je $ 108.92K USD .

Shiba Inu Treat (TREAT) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

