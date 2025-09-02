Više o TREAT

Grafikon aktualnih cijena Shiba Inu Treat (TREAT)
Shiba Inu Treat (TREAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001453. Tijekom protekla 24 sata, TREATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001444 i najviše cijene $ 0.001794, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TREAT je $ 0.019750864633969658, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001262164869066865.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TREAT se promijenio za -0.82% u posljednjih sat vremena, -14.24% u posljednjih 24 sata i +0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shiba Inu Treat je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 108.92K. Količina u optjecaju TREAT je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.53M.

Shiba Inu Treat (TREAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Shiba Inu Treat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00024096-14.24%
30 dana$ -0.000556-27.68%
60 dana$ -0.000248-14.58%
90 dana$ -0.001082-42.69%
Shiba Inu Treat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TREAT od $ -0.00024096 (-14.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Shiba Inu Treat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000556 (-27.68%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Shiba Inu Treat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TREAT od $ -0.000248 (-14.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Shiba Inu Treat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001082 (-42.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Shiba Inu Treat (TREAT)?

Pogledajte Shiba Inu Treat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Shiba Inu Treat (TREAT)

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

Shiba Inu Treat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Shiba Inu Treat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TREAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Shiba Inu Treat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Shiba Inu Treat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Shiba Inu Treat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shiba Inu Treat (TREAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shiba Inu Treat (TREAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shiba Inu Treat.

Provjerite Shiba Inu Treat predviđanje cijene sada!

Shiba Inu Treat (TREAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shiba Inu Treat (TREAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TREAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Shiba Inu Treat (TREAT)

Tražiš kako kupiti Shiba Inu Treat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Shiba Inu Treat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Shiba Inu Treat Resurs

Za dublje razumijevanje Shiba Inu Treat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Shiba Inu Treat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shiba Inu Treat

Koliko Shiba Inu Treat (TREAT) vrijedi danas?
Cijena TREAT uživo u USD je 0.001453 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TREAT u USD?
Trenutačna cijena TREAT u USD je $ 0.001453. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shiba Inu Treat?
Tržišna kapitalizacija za TREAT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TREAT?
Količina u optjecaju za TREAT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TREAT?
TREAT je postigao ATH cijenu od 0.019750864633969658 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TREAT?
TREAT je vidio ATL cijenu od 0.001262164869066865 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TREAT?
24-satni obujam trgovanja za TREAT je $ 108.92K USD.
Hoće li TREAT još narasti ove godine?
TREAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TREAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

