TREECLE (TRCL) Informacije Treecle is an Electric Vehicle (EV) and Plug-in Electric Vehicle (PHEV) market sale & management service with blockchain. Službena web stranica: https://www.treecle.io/ Bijela knjiga: https://treecle.io/wp_web/ Istraživač blokova: https://scope.klaytn.com/token/0x4b91c67a89d4c4b2a4ed9fcde6130d7495330972 Kupi TRCL odmah!

TREECLE (TRCL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TREECLE (TRCL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 996.55M $ 996.55M $ 996.55M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Povijesni maksimum: $ 0.01295 $ 0.01295 $ 0.01295 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0012159 $ 0.0012159 $ 0.0012159 Saznajte više o cijeni TREECLE (TRCL)

TREECLE (TRCL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TREECLE (TRCL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRCL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRCL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRCL tokena, istražite TRCL cijenu tokena uživo!

