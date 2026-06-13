TRAX Cijena danas

Trenutačna cijena TRAX (TRAX) danas je $ 0.00005929, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRAX u USD je $ 0.00005929 po TRAX.

TRAX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 29,408, s količinom u optjecaju od 496.00M TRAX. Tijekom posljednja 24 sata, TRAX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03769406, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005351.

U kratkoročnim performansama, TRAX se kretao -- u posljednjem satu i +1.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 0.99.

Informacije o tržištu TRAX (TRAX)

Tržišna kapitalizacija $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K Obujam (24 sata) $ 0.99$ 0.99 $ 0.99 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.29K$ 59.29K $ 59.29K Količina u optjecaju 496.00M 496.00M 496.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRAX je $ 29.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.99. Količina u optjecaju TRAX je 496.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.29K.