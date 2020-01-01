TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TRAVA.FINANCE (TRAVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Informacije TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Službena web stranica: https://trava.finance/ Bijela knjiga: https://docs.trava.finance/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef Kupi TRAVA odmah!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TRAVA.FINANCE (TRAVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 467.10K $ 467.10K $ 467.10K Ukupna količina: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Količina u optjecaju: $ 4.22B $ 4.22B $ 4.22B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 554.00K $ 554.00K $ 554.00K Povijesni maksimum: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 Povijesni minimum: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 Trenutna cijena: $ 0.0001108 $ 0.0001108 $ 0.0001108 Saznajte više o cijeni TRAVA.FINANCE (TRAVA)

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TRAVA.FINANCE (TRAVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRAVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRAVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRAVA tokena, istražite TRAVA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TRAVA Jeste li zainteresirani za dodavanje TRAVA.FINANCE (TRAVA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TRAVA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TRAVA na MEXC-u odmah!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TRAVA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TRAVA povijest cijena odmah!

TRAVA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRAVA? Naša TRAVA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRAVA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!