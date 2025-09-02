Što je TRAVA.FINANCE (TRAVA)

TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TRAVA.FINANCE (TRAVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRAVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

TRAVA.FINANCE Resurs

Za dublje razumijevanje TRAVA.FINANCE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TRAVA.FINANCE Koliko TRAVA.FINANCE (TRAVA) vrijedi danas? Cijena TRAVA uživo u USD je 0.0001146 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TRAVA u USD? $ 0.0001146 . Provjerite Trenutačna cijena TRAVA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija TRAVA.FINANCE? Tržišna kapitalizacija za TRAVA je $ 480.99K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TRAVA? Količina u optjecaju za TRAVA je 4.20B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRAVA? TRAVA je postigao ATH cijenu od 0.04662123961816 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRAVA? TRAVA je vidio ATL cijenu od 0.000077126931078042 USD . Koliki je obujam trgovanja za TRAVA? 24-satni obujam trgovanja za TRAVA je $ 61.13K USD . Hoće li TRAVA još narasti ove godine? TRAVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRAVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Važna ažuriranja industrije

