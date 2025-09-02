Više o TRAVA

TRAVA.FINANCE Logotip

TRAVA.FINANCE Cijena(TRAVA)

1 TRAVA u USD cijena uživo:

$0.0001146
$0.0001146$0.0001146
-0.69%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TRAVA.FINANCE (TRAVA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:55:48 (UTC+8)

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000965
$ 0.0000965$ 0.0000965
24-satna najniža cijena
$ 0.0001209
$ 0.0001209$ 0.0001209
24-satna najviša cijena

$ 0.0000965
$ 0.0000965$ 0.0000965

$ 0.0001209
$ 0.0001209$ 0.0001209

$ 0.04662123961816
$ 0.04662123961816$ 0.04662123961816

$ 0.000077126931078042
$ 0.000077126931078042$ 0.000077126931078042

+0.43%

-0.69%

-6.07%

-6.07%

TRAVA.FINANCE (TRAVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001146. Tijekom protekla 24 sata, TRAVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000965 i najviše cijene $ 0.0001209, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRAVA je $ 0.04662123961816, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000077126931078042.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRAVA se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -6.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRAVA.FINANCE (TRAVA)

No.2394

$ 480.99K
$ 480.99K$ 480.99K

$ 61.13K
$ 61.13K$ 61.13K

$ 573.00K
$ 573.00K$ 573.00K

4.20B
4.20B 4.20B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,745,402,992.914396
4,745,402,992.914396 4,745,402,992.914396

83.94%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRAVA.FINANCE je $ 480.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 61.13K. Količina u optjecaju TRAVA je 4.20B, s ukupnom količinom od 4745402992.914396. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 573.00K.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TRAVA.FINANCE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000796-0.69%
30 dana$ +0.0000203+21.52%
60 dana$ +0.0000336+41.48%
90 dana$ +0.0000276+31.72%
TRAVA.FINANCE promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRAVA od $ -0.000000796 (-0.69%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TRAVA.FINANCE 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000203 (+21.52%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TRAVA.FINANCE 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRAVA od $ +0.0000336 (+41.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TRAVA.FINANCE 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000276 (+31.72%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TRAVA.FINANCE (TRAVA)?

Pogledajte TRAVA.FINANCE stranicu Povijest cijena sada.

Što je TRAVA.FINANCE (TRAVA)

TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.

TRAVA.FINANCE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusani investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TRAVA.FINANCE ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRAVA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TRAVA.FINANCE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TRAVA.FINANCE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TRAVA.FINANCE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TRAVA.FINANCE (TRAVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TRAVA.FINANCE (TRAVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TRAVA.FINANCE.

Provjerite TRAVA.FINANCE predviđanje cijene sada!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TRAVA.FINANCE (TRAVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRAVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Tražiš kako kupiti TRAVA.FINANCE? Proces je jednostavan i bez muke!

TRAVA u lokalnim valutama

TRAVA.FINANCE Resurs

Za dublje razumijevanje TRAVA.FINANCE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TRAVA.FINANCE web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TRAVA.FINANCE

Koliko TRAVA.FINANCE (TRAVA) vrijedi danas?
Cijena TRAVA uživo u USD je 0.0001146 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRAVA u USD?
Trenutačna cijena TRAVA u USD je $ 0.0001146. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TRAVA.FINANCE?
Tržišna kapitalizacija za TRAVA je $ 480.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRAVA?
Količina u optjecaju za TRAVA je 4.20B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRAVA?
TRAVA je postigao ATH cijenu od 0.04662123961816 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRAVA?
TRAVA je vidio ATL cijenu od 0.000077126931078042 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRAVA?
24-satni obujam trgovanja za TRAVA je $ 61.13K USD.
Hoće li TRAVA još narasti ove godine?
TRAVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRAVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:55:48 (UTC+8)

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

