Alttown Cijena danas

Trenutačna cijena Alttown (TOWN) danas je $ 0.0007175, s promjenom od 10.05% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TOWN u USD je $ 0.0007175 po TOWN.

Alttown trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TOWN. Tijekom posljednja 24 sata, TOWN trgovao je između $ 0.000662 (niska) i $ 0.0008528 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TOWN se kretao -0.94% u posljednjem satu i -13.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 59.26K.

Informacije o tržištu Alttown (TOWN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 59.26K$ 59.26K $ 59.26K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Javni blockchain NONE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alttown je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.26K. Količina u optjecaju TOWN je --, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.44M.