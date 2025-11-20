Torum Cijena danas

Trenutačna cijena Torum (TORUM) danas je $ 0.003622, s promjenom od 3.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TORUM u USD je $ 0.003622 po TORUM.

Torum trenutačno je na #2276 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 703.02K, s količinom u optjecaju od 194.10M TORUM. Tijekom posljednja 24 sata, TORUM trgovao je između $ 0.003481 (niska) i $ 0.003883 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.3939493863553967, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.002637578225314152.

U kratkoročnim performansama, TORUM se kretao +0.77% u posljednjem satu i -4.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 85.98K.

Informacije o tržištu Torum (TORUM)

Poredak No.2276 Tržišna kapitalizacija $ 703.02K$ 703.02K $ 703.02K Obujam (24 sata) $ 85.98K$ 85.98K $ 85.98K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Količina u optjecaju 194.10M 194.10M 194.10M Ukupna količina 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Torum je $ 703.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 85.98K. Količina u optjecaju TORUM je 194.10M, s ukupnom količinom od 800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.90M.