TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomika

TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TORSY MEMECOIN (TORSY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

TORSY MEMECOIN (TORSY) Informacije

Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

Službena web stranica:
https://torsy.meme/
Bijela knjiga:
https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8

TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TORSY MEMECOIN (TORSY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 528.50K
$ 528.50K$ 528.50K
Ukupna količina:
$ 700.00M
$ 700.00M$ 700.00M
Količina u optjecaju:
$ 700.00M
$ 700.00M$ 700.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 528.50K
$ 528.50K$ 528.50K
Povijesni maksimum:
$ 0.01336
$ 0.01336$ 0.01336
Povijesni minimum:
$ 0.000579704242559859
$ 0.000579704242559859$ 0.000579704242559859
Trenutna cijena:
$ 0.000755
$ 0.000755$ 0.000755

TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TORSY MEMECOIN (TORSY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TORSY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TORSY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TORSY tokena, istražite TORSY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TORSY

Jeste li zainteresirani za dodavanje TORSY MEMECOIN (TORSY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TORSY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

TORSY MEMECOIN (TORSY) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena TORSY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TORSY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TORSY? Naša TORSY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.