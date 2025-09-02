Više o TORSY

1 TORSY u USD cijena uživo:

$0.000784
$0.000784$0.000784
-0.75%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TORSY MEMECOIN (TORSY)
TORSY MEMECOIN (TORSY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000723
$ 0.000723$ 0.000723
24-satna najniža cijena
$ 0.000809
$ 0.000809$ 0.000809
24-satna najviša cijena

$ 0.000723
$ 0.000723$ 0.000723

$ 0.000809
$ 0.000809$ 0.000809

$ 0.03675965949351203
$ 0.03675965949351203$ 0.03675965949351203

$ 0.000579704242559859
$ 0.000579704242559859$ 0.000579704242559859

0.00%

-0.75%

-0.39%

-0.39%

TORSY MEMECOIN (TORSY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000784. Tijekom protekla 24 sata, TORSYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000723 i najviše cijene $ 0.000809, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TORSY je $ 0.03675965949351203, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000579704242559859.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TORSY se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.75% u posljednjih 24 sata i -0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TORSY MEMECOIN (TORSY)

No.2363

$ 548.80K
$ 548.80K$ 548.80K

$ 10.70K
$ 10.70K$ 10.70K

$ 548.80K
$ 548.80K$ 548.80K

700.00M
700.00M 700.00M

699,999,673
699,999,673 699,999,673

699,999,673
699,999,673 699,999,673

100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija TORSY MEMECOIN je $ 548.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.70K. Količina u optjecaju TORSY je 700.00M, s ukupnom količinom od 699999673. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 548.80K.

TORSY MEMECOIN (TORSY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TORSY MEMECOIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000592-0.75%
30 dana$ -0.000008-1.02%
60 dana$ -0.00006-7.11%
90 dana$ 00.00%
TORSY MEMECOIN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TORSY od $ -0.00000592 (-0.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TORSY MEMECOIN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000008 (-1.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TORSY MEMECOIN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TORSY od $ -0.00006 (-7.11%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TORSY MEMECOIN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TORSY MEMECOIN (TORSY)?

Pogledajte TORSY MEMECOIN stranicu Povijest cijena sada.

Što je TORSY MEMECOIN (TORSY)

Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

TORSY MEMECOIN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TORSY MEMECOIN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TORSY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TORSY MEMECOIN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TORSY MEMECOIN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TORSY MEMECOIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TORSY MEMECOIN (TORSY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TORSY MEMECOIN (TORSY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TORSY MEMECOIN.

Provjerite TORSY MEMECOIN predviđanje cijene sada!

TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TORSY MEMECOIN (TORSY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TORSY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TORSY MEMECOIN (TORSY)

Tražiš kako kupiti TORSY MEMECOIN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TORSY MEMECOIN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TORSY u lokalnim valutama

TORSY MEMECOIN Resurs

Za dublje razumijevanje TORSY MEMECOIN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TORSY MEMECOIN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TORSY MEMECOIN

Koliko TORSY MEMECOIN (TORSY) vrijedi danas?
Cijena TORSY uživo u USD je 0.000784 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TORSY u USD?
Trenutačna cijena TORSY u USD je $ 0.000784. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TORSY MEMECOIN?
Tržišna kapitalizacija za TORSY je $ 548.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TORSY?
Količina u optjecaju za TORSY je 700.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TORSY?
TORSY je postigao ATH cijenu od 0.03675965949351203 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TORSY?
TORSY je vidio ATL cijenu od 0.000579704242559859 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TORSY?
24-satni obujam trgovanja za TORSY je $ 10.70K USD.
Hoće li TORSY još narasti ove godine?
TORSY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TORSY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TORSY MEMECOIN (TORSY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

