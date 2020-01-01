Tonny (TONNY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tonny (TONNY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tonny (TONNY) Informacije Tonny is a meme & tap-to-earn project where users get $xTonny which can be rewarded with meme token TONNY by playing Tonny TG mini game and referring users. Službena web stranica: https://tonny.io/ Istraživač blokova: https://tonscan.org/jetton/EQC7ilfUj2egjitpNBgW86I3Zr1lJEnqf1MwscMc59HjaU_U#transactions Kupi TONNY odmah!

Tonny (TONNY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tonny (TONNY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B Povijesni maksimum: $ 0.11795 $ 0.11795 $ 0.11795 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.06986 $ 0.06986 $ 0.06986 Saznajte više o cijeni Tonny (TONNY)

Tonny (TONNY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tonny (TONNY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TONNY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TONNY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TONNY tokena, istražite TONNY cijenu tokena uživo!

Tonny (TONNY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TONNY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TONNY povijest cijena odmah!

TONNY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TONNY? Naša TONNY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TONNY predviđanje cijene tokena odmah!

