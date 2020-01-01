TOMI (TOMI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TOMI (TOMI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TOMI (TOMI) Informacije tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. Službena web stranica: https://tomi.com/ Bijela knjiga: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 Kupi TOMI odmah!

TOMI (TOMI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TOMI (TOMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 893.78K $ 893.78K $ 893.78K Ukupna količina: $ 4.28B $ 4.28B $ 4.28B Količina u optjecaju: $ 4.27B $ 4.27B $ 4.27B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 896.02K $ 896.02K $ 896.02K Povijesni maksimum: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 Povijesni minimum: $ 0.000204002639725627 $ 0.000204002639725627 $ 0.000204002639725627 Trenutna cijena: $ 0.0002093 $ 0.0002093 $ 0.0002093 Saznajte više o cijeni TOMI (TOMI)

TOMI (TOMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TOMI (TOMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOMI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOMI tokena, istražite TOMI cijenu tokena uživo!

