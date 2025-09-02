TOMI (TOMI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002428. Tijekom protekla 24 sata, TOMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002356 i najviše cijene $ 0.0002741, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOMI je $ 7.13280036241909, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000237893811857987.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOMI se promijenio za +2.40% u posljednjih sat vremena, -5.64% u posljednjih 24 sata i -20.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu TOMI (TOMI)
Trenutačna tržišna kapitalizacija TOMI je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 128.49K. Količina u optjecaju TOMI je 4.27B, s ukupnom količinom od 4281047102.4379454. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.04M.
TOMI (TOMI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena TOMI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000014578
-5.64%
30 dana
$ -0.0002607
-51.78%
60 dana
$ -0.000625
-72.03%
90 dana
$ -0.0013262
-84.53%
TOMI promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TOMI od $ -0.000014578 (-5.64%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
TOMI 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0002607 (-51.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
TOMI 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TOMI od $ -0.000625 (-72.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
TOMI 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0013262 (-84.53%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.
