TOMCoin (TOM) Informacije TomCoin is a playful yet serious entry into the cryptocurrency market, inspired by the beloved character Tom from the classic Tom and Jerry series. Combining humor with real financial potential, $TOM aims to engage the community and provide tangible benefits to its holders. Službena web stranica: https://www.clumsytom.io Bijela knjiga: https://tom-coin.gitbook.io/docs/ Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1792d8636A9c70b89022167CCb89fD836a6Ac771 Kupi TOM odmah!

TOMCoin (TOM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TOMCoin (TOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Povijesni maksimum: $ 0.00391 $ 0.00391 $ 0.00391 Povijesni minimum: $ 0.000150044720518248 $ 0.000150044720518248 $ 0.000150044720518248 Trenutna cijena: $ 0.000276 $ 0.000276 $ 0.000276 Saznajte više o cijeni TOMCoin (TOM)

TOMCoin (TOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TOMCoin (TOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOM tokena, istražite TOM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TOM Jeste li zainteresirani za dodavanje TOMCoin (TOM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TOM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TOM na MEXC-u odmah!

TOMCoin (TOM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TOM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TOM povijest cijena odmah!

TOM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TOM? Naša TOM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TOM predviđanje cijene tokena odmah!

