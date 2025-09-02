Što je Trac Network (TNK)

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Trac Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Trac Network (TNK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Trac Network (TNK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina?

Trac Network (TNK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Trac Network (TNK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta.

Za dublje razumijevanje Trac Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Trac Network Koliko Trac Network (TNK) vrijedi danas? Cijena TNK uživo u USD je 0.473 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TNK u USD? $ 0.473 . Kolika je tržišna kapitalizacija Trac Network? Tržišna kapitalizacija za TNK je $ 9.93M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TNK? Količina u optjecaju za TNK je 21.00M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TNK? TNK je postigao ATH cijenu od 7.911982442698248 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TNK? TNK je vidio ATL cijenu od 0.002123294088625495 USD . Koliki je obujam trgovanja za TNK? 24-satni obujam trgovanja za TNK je $ 56.31K USD .

Trac Network (TNK) Važna ažuriranja industrije

