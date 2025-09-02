Više o TNK

Trac Network Cijena(TNK)

$0.4722
-5.04%1D
Grafikon aktualnih cijena Trac Network (TNK)
Trac Network (TNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.47
24-satna najniža cijena
$ 0.5367
24-satna najviša cijena

$ 0.47
$ 0.5367
$ 7.911982442698248
$ 0.002123294088625495
+0.27%

-5.04%

-9.53%

-9.53%

Trac Network (TNK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.473. Tijekom protekla 24 sata, TNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.47 i najviše cijene $ 0.5367, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TNK je $ 7.911982442698248, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002123294088625495.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TNK se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, -5.04% u posljednjih 24 sata i -9.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trac Network (TNK)

No.1112

$ 9.93M
$ 56.31K
$ 9.93M
21.00M
21,000,000
21,000,000
100.00%

BRC20

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trac Network je $ 9.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.31K. Količina u optjecaju TNK je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.93M.

Trac Network (TNK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Trac Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.025062-5.04%
30 dana$ +0.1421+42.94%
60 dana$ +0.1865+65.09%
90 dana$ +0.071+17.66%
Trac Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TNK od $ -0.025062 (-5.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Trac Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1421 (+42.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Trac Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TNK od $ +0.1865 (+65.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Trac Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.071 (+17.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Trac Network (TNK)?

Pogledajte Trac Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Trac Network (TNK)

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Trac Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Trac Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TNK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Trac Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Trac Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Trac Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Trac Network (TNK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Trac Network (TNK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Trac Network.

Provjerite Trac Network predviđanje cijene sada!

Trac Network (TNK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Trac Network (TNK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TNK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Trac Network (TNK)

Tražiš kako kupiti Trac Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Trac Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TNK u lokalnim valutama

1 Trac Network(TNK) u VND
12,446.995
1 Trac Network(TNK) u AUD
A$0.71896
1 Trac Network(TNK) u GBP
0.34529
1 Trac Network(TNK) u EUR
0.40205
1 Trac Network(TNK) u USD
$0.473
1 Trac Network(TNK) u MYR
RM1.99606
1 Trac Network(TNK) u TRY
19.45922
1 Trac Network(TNK) u JPY
¥69.531
1 Trac Network(TNK) u ARS
ARS$651.51493
1 Trac Network(TNK) u RUB
38.10961
1 Trac Network(TNK) u INR
41.624
1 Trac Network(TNK) u IDR
Rp7,754.09712
1 Trac Network(TNK) u KRW
659.6931
1 Trac Network(TNK) u PHP
27.01776
1 Trac Network(TNK) u EGP
￡E.22.95469
1 Trac Network(TNK) u BRL
R$2.57312
1 Trac Network(TNK) u CAD
C$0.64801
1 Trac Network(TNK) u BDT
57.48369
1 Trac Network(TNK) u NGN
724.34747
1 Trac Network(TNK) u COP
$1,899.59638
1 Trac Network(TNK) u ZAR
R.8.32953
1 Trac Network(TNK) u UAH
19.56801
1 Trac Network(TNK) u VES
Bs69.058
1 Trac Network(TNK) u CLP
$458.81
1 Trac Network(TNK) u PKR
Rs134.02928
1 Trac Network(TNK) u KZT
254.57333
1 Trac Network(TNK) u THB
฿15.2779
1 Trac Network(TNK) u TWD
NT$14.48799
1 Trac Network(TNK) u AED
د.إ1.73591
1 Trac Network(TNK) u CHF
Fr0.3784
1 Trac Network(TNK) u HKD
HK$3.68467
1 Trac Network(TNK) u AMD
֏180.80898
1 Trac Network(TNK) u MAD
.د.م4.24754
1 Trac Network(TNK) u MXN
$8.82145
1 Trac Network(TNK) u SAR
ريال1.77375
1 Trac Network(TNK) u PLN
1.71699
1 Trac Network(TNK) u RON
лв2.04809
1 Trac Network(TNK) u SEK
kr4.44147
1 Trac Network(TNK) u BGN
лв0.78991
1 Trac Network(TNK) u HUF
Ft159.58074
1 Trac Network(TNK) u CZK
9.86205
1 Trac Network(TNK) u KWD
د.ك0.144265
1 Trac Network(TNK) u ILS
1.58455
1 Trac Network(TNK) u AOA
Kz431.17261
1 Trac Network(TNK) u BHD
.د.ب0.177848
1 Trac Network(TNK) u BMD
$0.473
1 Trac Network(TNK) u DKK
kr3.01301
1 Trac Network(TNK) u HNL
L12.37368
1 Trac Network(TNK) u MUR
21.6634
1 Trac Network(TNK) u NAD
$8.30588
1 Trac Network(TNK) u NOK
kr4.72527
1 Trac Network(TNK) u NZD
$0.79937
1 Trac Network(TNK) u PAB
B/.0.473
1 Trac Network(TNK) u PGK
K2.00079
1 Trac Network(TNK) u QAR
ر.ق1.72172
1 Trac Network(TNK) u RSD
дин.47.32365

Trac Network Resurs

Za dublje razumijevanje Trac Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Trac Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Trac Network

Koliko Trac Network (TNK) vrijedi danas?
Cijena TNK uživo u USD je 0.473 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TNK u USD?
Trenutačna cijena TNK u USD je $ 0.473. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Trac Network?
Tržišna kapitalizacija za TNK je $ 9.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TNK?
Količina u optjecaju za TNK je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TNK?
TNK je postigao ATH cijenu od 7.911982442698248 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TNK?
TNK je vidio ATL cijenu od 0.002123294088625495 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TNK?
24-satni obujam trgovanja za TNK je $ 56.31K USD.
Hoće li TNK još narasti ove godine?
TNK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TNK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Trac Network (TNK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

