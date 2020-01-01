Token Metrics AI (TMAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Token Metrics AI (TMAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Token Metrics AI (TMAI) Informacije Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot. Službena web stranica: https://www.tokenmetrics.com/ Istraživač blokova: https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01 Kupi TMAI odmah!

Token Metrics AI (TMAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Token Metrics AI (TMAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M Povijesni maksimum: $ 0.016583 $ 0.016583 $ 0.016583 Povijesni minimum: $ 0.000464913733327557 $ 0.000464913733327557 $ 0.000464913733327557 Trenutna cijena: $ 0.000463 $ 0.000463 $ 0.000463 Saznajte više o cijeni Token Metrics AI (TMAI)

Token Metrics AI (TMAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Token Metrics AI (TMAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TMAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TMAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TMAI tokena, istražite TMAI cijenu tokena uživo!

Token Metrics AI (TMAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TMAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TMAI povijest cijena odmah!

TMAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TMAI? Naša TMAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TMAI predviđanje cijene tokena odmah!

