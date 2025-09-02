Više o TMAI

TMAI Informacije o cijeni

TMAI Službena web stranica

TMAI Tokenomija

TMAI Prognoza cijena

TMAI Povijest

Vodič za kupnju TMAI

Konverter TMAI u fiducijarnu valutu

TMAI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Token Metrics AI Logotip

Token Metrics AI Cijena(TMAI)

1 TMAI u USD cijena uživo:

$0.0004985
$0.0004985$0.0004985
-0.71%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Token Metrics AI (TMAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:54:56 (UTC+8)

Token Metrics AI (TMAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0004926
$ 0.0004926$ 0.0004926
24-satna najniža cijena
$ 0.0005618
$ 0.0005618$ 0.0005618
24-satna najviša cijena

$ 0.0004926
$ 0.0004926$ 0.0004926

$ 0.0005618
$ 0.0005618$ 0.0005618

$ 0.6641840061002573
$ 0.6641840061002573$ 0.6641840061002573

$ 0.000515897560044475
$ 0.000515897560044475$ 0.000515897560044475

+0.24%

-0.71%

-11.37%

-11.37%

Token Metrics AI (TMAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0004985. Tijekom protekla 24 sata, TMAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004926 i najviše cijene $ 0.0005618, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TMAI je $ 0.6641840061002573, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000515897560044475.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TMAI se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -0.71% u posljednjih 24 sata i -11.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Token Metrics AI (TMAI)

No.4410

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 88.07K
$ 88.07K$ 88.07K

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Token Metrics AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 88.07K. Količina u optjecaju TMAI je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.99M.

Token Metrics AI (TMAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Token Metrics AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000003565-0.71%
30 dana$ -0.0001008-16.82%
60 dana$ -0.0002369-32.22%
90 dana$ -0.000138-21.69%
Token Metrics AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TMAI od $ -0.000003565 (-0.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Token Metrics AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001008 (-16.82%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Token Metrics AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TMAI od $ -0.0002369 (-32.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Token Metrics AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000138 (-21.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Token Metrics AI (TMAI)?

Pogledajte Token Metrics AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Token Metrics AI (TMAI)

Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.

Token Metrics AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Token Metrics AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TMAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Token Metrics AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Token Metrics AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Token Metrics AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Token Metrics AI (TMAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Token Metrics AI (TMAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Token Metrics AI.

Provjerite Token Metrics AI predviđanje cijene sada!

Token Metrics AI (TMAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Token Metrics AI (TMAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TMAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Token Metrics AI (TMAI)

Tražiš kako kupiti Token Metrics AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Token Metrics AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TMAI u lokalnim valutama

1 Token Metrics AI(TMAI) u VND
13.1180275
1 Token Metrics AI(TMAI) u AUD
A$0.00075772
1 Token Metrics AI(TMAI) u GBP
0.000363905
1 Token Metrics AI(TMAI) u EUR
0.000423725
1 Token Metrics AI(TMAI) u USD
$0.0004985
1 Token Metrics AI(TMAI) u MYR
RM0.00210367
1 Token Metrics AI(TMAI) u TRY
0.02050829
1 Token Metrics AI(TMAI) u JPY
¥0.0732795
1 Token Metrics AI(TMAI) u ARS
ARS$0.686638885
1 Token Metrics AI(TMAI) u RUB
0.040164145
1 Token Metrics AI(TMAI) u INR
0.043868
1 Token Metrics AI(TMAI) u IDR
Rp8.17212984
1 Token Metrics AI(TMAI) u KRW
0.69525795
1 Token Metrics AI(TMAI) u PHP
0.02847432
1 Token Metrics AI(TMAI) u EGP
￡E.0.024192205
1 Token Metrics AI(TMAI) u BRL
R$0.00271184
1 Token Metrics AI(TMAI) u CAD
C$0.000682945
1 Token Metrics AI(TMAI) u BDT
0.060582705
1 Token Metrics AI(TMAI) u NGN
0.763397915
1 Token Metrics AI(TMAI) u COP
$2.00200591
1 Token Metrics AI(TMAI) u ZAR
R.0.008778585
1 Token Metrics AI(TMAI) u UAH
0.020622945
1 Token Metrics AI(TMAI) u VES
Bs0.072781
1 Token Metrics AI(TMAI) u CLP
$0.483545
1 Token Metrics AI(TMAI) u PKR
Rs0.14125496
1 Token Metrics AI(TMAI) u KZT
0.268297685
1 Token Metrics AI(TMAI) u THB
฿0.01610155
1 Token Metrics AI(TMAI) u TWD
NT$0.015269055
1 Token Metrics AI(TMAI) u AED
د.إ0.001829495
1 Token Metrics AI(TMAI) u CHF
Fr0.0003988
1 Token Metrics AI(TMAI) u HKD
HK$0.003883315
1 Token Metrics AI(TMAI) u AMD
֏0.19055661
1 Token Metrics AI(TMAI) u MAD
.د.م0.00447653
1 Token Metrics AI(TMAI) u MXN
$0.009297025
1 Token Metrics AI(TMAI) u SAR
ريال0.001869375
1 Token Metrics AI(TMAI) u PLN
0.001809555
1 Token Metrics AI(TMAI) u RON
лв0.002158505
1 Token Metrics AI(TMAI) u SEK
kr0.004680915
1 Token Metrics AI(TMAI) u BGN
лв0.000832495
1 Token Metrics AI(TMAI) u HUF
Ft0.16818393
1 Token Metrics AI(TMAI) u CZK
0.010393725
1 Token Metrics AI(TMAI) u KWD
د.ك0.0001520425
1 Token Metrics AI(TMAI) u ILS
0.001669975
1 Token Metrics AI(TMAI) u AOA
Kz0.454417645
1 Token Metrics AI(TMAI) u BHD
.د.ب0.000187436
1 Token Metrics AI(TMAI) u BMD
$0.0004985
1 Token Metrics AI(TMAI) u DKK
kr0.003175445
1 Token Metrics AI(TMAI) u HNL
L0.01304076
1 Token Metrics AI(TMAI) u MUR
0.0228313
1 Token Metrics AI(TMAI) u NAD
$0.00875366
1 Token Metrics AI(TMAI) u NOK
kr0.004980015
1 Token Metrics AI(TMAI) u NZD
$0.000842465
1 Token Metrics AI(TMAI) u PAB
B/.0.0004985
1 Token Metrics AI(TMAI) u PGK
K0.002108655
1 Token Metrics AI(TMAI) u QAR
ر.ق0.00181454
1 Token Metrics AI(TMAI) u RSD
дин.0.049874925

Token Metrics AI Resurs

Za dublje razumijevanje Token Metrics AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Token Metrics AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Token Metrics AI

Koliko Token Metrics AI (TMAI) vrijedi danas?
Cijena TMAI uživo u USD je 0.0004985 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TMAI u USD?
Trenutačna cijena TMAI u USD je $ 0.0004985. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Token Metrics AI?
Tržišna kapitalizacija za TMAI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TMAI?
Količina u optjecaju za TMAI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TMAI?
TMAI je postigao ATH cijenu od 0.6641840061002573 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TMAI?
TMAI je vidio ATL cijenu od 0.000515897560044475 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TMAI?
24-satni obujam trgovanja za TMAI je $ 88.07K USD.
Hoće li TMAI još narasti ove godine?
TMAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TMAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:54:56 (UTC+8)

Token Metrics AI (TMAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

TMAI u USD kalkulator

Iznos

TMAI
TMAI
USD
USD

1 TMAI = 0.0004985 USD

Trgujte TMAI

TMAIUSDT
$0.0004985
$0.0004985$0.0004985
-0.71%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine