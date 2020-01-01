Tokenize Emblem (TKX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tokenize Emblem (TKX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tokenize Emblem (TKX) Informacije Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency. Službena web stranica: https://tokenize.exchange/ Bijela knjiga: https://ico.tokenize.exchange/Tokenize_Xchange_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x667102BD3413bFEaa3Dffb48fa8288819E480a88 Kupi TKX odmah!

Tokenize Emblem (TKX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tokenize Emblem (TKX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 233.60M $ 233.60M $ 233.60M Povijesni maksimum: $ 85.574 $ 85.574 $ 85.574 Povijesni minimum: $ 1.18980609 $ 1.18980609 $ 1.18980609 Trenutna cijena: $ 2.336 $ 2.336 $ 2.336 Saznajte više o cijeni Tokenize Emblem (TKX)

Tokenize Emblem (TKX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tokenize Emblem (TKX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TKX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TKX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TKX tokena, istražite TKX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TKX Jeste li zainteresirani za dodavanje Tokenize Emblem (TKX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TKX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TKX na MEXC-u odmah!

Tokenize Emblem (TKX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TKX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TKX povijest cijena odmah!

TKX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TKX? Naša TKX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TKX predviđanje cijene tokena odmah!

