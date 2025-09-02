Više o TKX

Tokenize Emblem Logotip

Tokenize Emblem Cijena(TKX)

1 TKX u USD cijena uživo:

$2.384
$2.384$2.384
+3.83%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tokenize Emblem (TKX)
Tokenize Emblem (TKX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.173
$ 2.173$ 2.173
24-satna najniža cijena
$ 2.386
$ 2.386$ 2.386
24-satna najviša cijena

$ 2.173
$ 2.173$ 2.173

$ 2.386
$ 2.386$ 2.386

$ 65.9327142408229
$ 65.9327142408229$ 65.9327142408229

$ 1.18980609
$ 1.18980609$ 1.18980609

+3.11%

+3.83%

-6.95%

-6.95%

Tokenize Emblem (TKX) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.384. Tijekom protekla 24 sata, TKXtrgovalo je između najniže cijene $ 2.173 i najviše cijene $ 2.386, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TKX je $ 65.9327142408229, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.18980609.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TKX se promijenio za +3.11% u posljednjih sat vremena, +3.83% u posljednjih 24 sata i -6.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tokenize Emblem (TKX)

No.6435

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.01K
$ 11.01K$ 11.01K

$ 238.40M
$ 238.40M$ 238.40M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tokenize Emblem je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.01K. Količina u optjecaju TKX je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 238.40M.

Tokenize Emblem (TKX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Tokenize Emblem za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.08794+3.83%
30 dana$ +0.205+9.40%
60 dana$ -19.018-88.87%
90 dana$ -25.453-91.44%
Tokenize Emblem promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TKX od $ +0.08794 (+3.83%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Tokenize Emblem 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.205 (+9.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Tokenize Emblem 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TKX od $ -19.018 (-88.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Tokenize Emblem 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -25.453 (-91.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Tokenize Emblem (TKX)?

Pogledajte Tokenize Emblem stranicu Povijest cijena sada.

Što je Tokenize Emblem (TKX)

Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency.

Tokenize Emblem dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Tokenize Emblem ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TKX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Tokenize Emblem na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Tokenize Emblem učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Tokenize Emblem Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tokenize Emblem (TKX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tokenize Emblem (TKX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tokenize Emblem.

Provjerite Tokenize Emblem predviđanje cijene sada!

Tokenize Emblem (TKX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tokenize Emblem (TKX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TKX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Tokenize Emblem (TKX)

Tražiš kako kupiti Tokenize Emblem? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Tokenize Emblem na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TKX u lokalnim valutama

1 Tokenize Emblem(TKX) u VND
62,734.96
1 Tokenize Emblem(TKX) u AUD
A$3.62368
1 Tokenize Emblem(TKX) u GBP
1.74032
1 Tokenize Emblem(TKX) u EUR
2.0264
1 Tokenize Emblem(TKX) u USD
$2.384
1 Tokenize Emblem(TKX) u MYR
RM10.06048
1 Tokenize Emblem(TKX) u TRY
98.07776
1 Tokenize Emblem(TKX) u JPY
¥350.448
1 Tokenize Emblem(TKX) u ARS
ARS$3,283.74544
1 Tokenize Emblem(TKX) u RUB
192.07888
1 Tokenize Emblem(TKX) u INR
209.792
1 Tokenize Emblem(TKX) u IDR
Rp39,081.96096
1 Tokenize Emblem(TKX) u KRW
3,320.316
1 Tokenize Emblem(TKX) u PHP
136.19792
1 Tokenize Emblem(TKX) u EGP
￡E.115.69552
1 Tokenize Emblem(TKX) u BRL
R$12.94512
1 Tokenize Emblem(TKX) u CAD
C$3.26608
1 Tokenize Emblem(TKX) u BDT
289.72752
1 Tokenize Emblem(TKX) u NGN
3,650.83376
1 Tokenize Emblem(TKX) u COP
$9,574.28704
1 Tokenize Emblem(TKX) u ZAR
R.41.98224
1 Tokenize Emblem(TKX) u UAH
98.62608
1 Tokenize Emblem(TKX) u VES
Bs348.064
1 Tokenize Emblem(TKX) u CLP
$2,312.48
1 Tokenize Emblem(TKX) u PKR
Rs675.53024
1 Tokenize Emblem(TKX) u KZT
1,283.09264
1 Tokenize Emblem(TKX) u THB
฿77.02704
1 Tokenize Emblem(TKX) u TWD
NT$73.02192
1 Tokenize Emblem(TKX) u AED
د.إ8.74928
1 Tokenize Emblem(TKX) u CHF
Fr1.9072
1 Tokenize Emblem(TKX) u HKD
HK$18.57136
1 Tokenize Emblem(TKX) u AMD
֏911.30784
1 Tokenize Emblem(TKX) u MAD
.د.م21.40832
1 Tokenize Emblem(TKX) u MXN
$44.4616
1 Tokenize Emblem(TKX) u SAR
ريال8.94
1 Tokenize Emblem(TKX) u PLN
8.65392
1 Tokenize Emblem(TKX) u RON
лв10.32272
1 Tokenize Emblem(TKX) u SEK
kr22.36192
1 Tokenize Emblem(TKX) u BGN
лв3.98128
1 Tokenize Emblem(TKX) u HUF
Ft804.31392
1 Tokenize Emblem(TKX) u CZK
49.7064
1 Tokenize Emblem(TKX) u KWD
د.ك0.72712
1 Tokenize Emblem(TKX) u ILS
7.9864
1 Tokenize Emblem(TKX) u AOA
Kz2,173.18288
1 Tokenize Emblem(TKX) u BHD
.د.ب0.896384
1 Tokenize Emblem(TKX) u BMD
$2.384
1 Tokenize Emblem(TKX) u DKK
kr15.18608
1 Tokenize Emblem(TKX) u HNL
L62.36544
1 Tokenize Emblem(TKX) u MUR
109.1872
1 Tokenize Emblem(TKX) u NAD
$41.86304
1 Tokenize Emblem(TKX) u NOK
kr23.81616
1 Tokenize Emblem(TKX) u NZD
$4.02896
1 Tokenize Emblem(TKX) u PAB
B/.2.384
1 Tokenize Emblem(TKX) u PGK
K10.08432
1 Tokenize Emblem(TKX) u QAR
ر.ق8.67776
1 Tokenize Emblem(TKX) u RSD
дин.238.5192

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tokenize Emblem

Koliko Tokenize Emblem (TKX) vrijedi danas?
Cijena TKX uživo u USD je 2.384 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TKX u USD?
Trenutačna cijena TKX u USD je $ 2.384. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tokenize Emblem?
Tržišna kapitalizacija za TKX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TKX?
Količina u optjecaju za TKX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TKX?
TKX je postigao ATH cijenu od 65.9327142408229 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TKX?
TKX je vidio ATL cijenu od 1.18980609 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TKX?
24-satni obujam trgovanja za TKX je $ 11.01K USD.
Hoće li TKX još narasti ove godine?
TKX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TKX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
