Toko Token (TKO) Informacije Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. Službena web stranica: https://www.tokocrypto.com/ Bijela knjiga: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 Kupi TKO odmah!

Toko Token (TKO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Toko Token (TKO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.08M $ 31.08M $ 31.08M Ukupna količina: $ 495.66M $ 495.66M $ 495.66M Količina u optjecaju: $ 169.20M $ 169.20M $ 169.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 91.85M $ 91.85M $ 91.85M Povijesni maksimum: $ 1.1962 $ 1.1962 $ 1.1962 Povijesni minimum: $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 Trenutna cijena: $ 0.1837 $ 0.1837 $ 0.1837 Saznajte više o cijeni Toko Token (TKO)

Toko Token (TKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Toko Token (TKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TKO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TKO tokena, istražite TKO cijenu tokena uživo!

