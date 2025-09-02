Više o TKO

Toko Token Cijena(TKO)

1 TKO u USD cijena uživo:

$0.1821
+0.22%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Toko Token (TKO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:20:56 (UTC+8)

Toko Token (TKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1765
24-satna najniža cijena
$ 0.1911
24-satna najviša cijena

$ 0.1765
$ 0.1911
$ 4.98934755
$ 0.11167922761680911
+0.55%

+0.22%

-15.72%

-15.72%

Toko Token (TKO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1823. Tijekom protekla 24 sata, TKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1765 i najviše cijene $ 0.1911, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TKO je $ 4.98934755, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.11167922761680911.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TKO se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i -15.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Toko Token (TKO)

No.728

$ 30.85M
$ 247.83K
$ 91.15M
169.20M
500,000,000
495,659,866.66
33.84%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Toko Token je $ 30.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 247.83K. Količina u optjecaju TKO je 169.20M, s ukupnom količinom od 495659866.66. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.15M.

Toko Token (TKO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Toko Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0004+0.22%
30 dana$ +0.0329+22.02%
60 dana$ +0.0506+38.42%
90 dana$ +0.0316+20.96%
Toko Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TKO od $ +0.0004 (+0.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Toko Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0329 (+22.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Toko Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TKO od $ +0.0506 (+38.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Toko Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0316 (+20.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Toko Token (TKO)?

Pogledajte Toko Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Toko Token (TKO)

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Toko Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Toko Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TKO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Toko Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Toko Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Toko Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Toko Token (TKO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Toko Token (TKO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Toko Token.

Provjerite Toko Token predviđanje cijene sada!

Toko Token (TKO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Toko Token (TKO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TKO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Toko Token (TKO)

Tražiš kako kupiti Toko Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Toko Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TKO u lokalnim valutama

1 Toko Token(TKO) u VND
4,797.2245
1 Toko Token(TKO) u AUD
A$0.277096
1 Toko Token(TKO) u GBP
0.133079
1 Toko Token(TKO) u EUR
0.154955
1 Toko Token(TKO) u USD
$0.1823
1 Toko Token(TKO) u MYR
RM0.769306
1 Toko Token(TKO) u TRY
7.499822
1 Toko Token(TKO) u JPY
¥26.7981
1 Toko Token(TKO) u ARS
ARS$251.101843
1 Toko Token(TKO) u RUB
14.687911
1 Toko Token(TKO) u INR
16.056984
1 Toko Token(TKO) u IDR
Rp2,988.524112
1 Toko Token(TKO) u KRW
254.25381
1 Toko Token(TKO) u PHP
10.420268
1 Toko Token(TKO) u EGP
￡E.8.847019
1 Toko Token(TKO) u BRL
R$0.989889
1 Toko Token(TKO) u CAD
C$0.249751
1 Toko Token(TKO) u BDT
22.195025
1 Toko Token(TKO) u NGN
279.172397
1 Toko Token(TKO) u COP
$732.127738
1 Toko Token(TKO) u ZAR
R.3.206657
1 Toko Token(TKO) u UAH
7.556335
1 Toko Token(TKO) u VES
Bs26.6158
1 Toko Token(TKO) u CLP
$176.4664
1 Toko Token(TKO) u PKR
Rs51.744032
1 Toko Token(TKO) u KZT
98.327151
1 Toko Token(TKO) u THB
฿5.886467
1 Toko Token(TKO) u TWD
NT$5.585672
1 Toko Token(TKO) u AED
د.إ0.669041
1 Toko Token(TKO) u CHF
Fr0.14584
1 Toko Token(TKO) u HKD
HK$1.420117
1 Toko Token(TKO) u AMD
֏69.738865
1 Toko Token(TKO) u MAD
.د.م1.6407
1 Toko Token(TKO) u MXN
$3.399895
1 Toko Token(TKO) u SAR
ريال0.683625
1 Toko Token(TKO) u PLN
0.663572
1 Toko Token(TKO) u RON
лв0.789359
1 Toko Token(TKO) u SEK
kr1.711797
1 Toko Token(TKO) u BGN
лв0.304441
1 Toko Token(TKO) u HUF
Ft61.566356
1 Toko Token(TKO) u CZK
3.804601
1 Toko Token(TKO) u KWD
د.ك0.0556015
1 Toko Token(TKO) u ILS
0.610705
1 Toko Token(TKO) u AOA
Kz166.179211
1 Toko Token(TKO) u BHD
.د.ب0.0687271
1 Toko Token(TKO) u BMD
$0.1823
1 Toko Token(TKO) u DKK
kr1.161251
1 Toko Token(TKO) u HNL
L4.778083
1 Toko Token(TKO) u MUR
8.34934
1 Toko Token(TKO) u NAD
$3.20848
1 Toko Token(TKO) u NOK
kr1.821177
1 Toko Token(TKO) u NZD
$0.308087
1 Toko Token(TKO) u PAB
B/.0.1823
1 Toko Token(TKO) u PGK
K0.771129
1 Toko Token(TKO) u QAR
ر.ق0.665395
1 Toko Token(TKO) u RSD
дин.18.253699

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Toko Token

Koliko Toko Token (TKO) vrijedi danas?
Cijena TKO uživo u USD je 0.1823 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TKO u USD?
Trenutačna cijena TKO u USD je $ 0.1823. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Toko Token?
Tržišna kapitalizacija za TKO je $ 30.85M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TKO?
Količina u optjecaju za TKO je 169.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TKO?
TKO je postigao ATH cijenu od 4.98934755 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TKO?
TKO je vidio ATL cijenu od 0.11167922761680911 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TKO?
24-satni obujam trgovanja za TKO je $ 247.83K USD.
Hoće li TKO još narasti ove godine?
TKO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TKO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Toko Token (TKO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

