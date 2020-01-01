Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Tajir Tech Hub (TJRM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Tajir Tech Hub (TJRM) Informacije

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Službena web stranica:
https://www.tajirtechhub.com/
Bijela knjiga:
https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo

Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tajir Tech Hub (TJRM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.27M
Ukupna količina:
$ 749.95M
Količina u optjecaju:
$ 644.95M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.80M
Povijesni maksimum:
$ 0.17
Povijesni minimum:
$ 0.005099985284291016
Trenutna cijena:
$ 0.005068
Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Tajir Tech Hub (TJRM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TJRM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TJRM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TJRM tokena, istražite TJRM cijenu tokena uživo!

