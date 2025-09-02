Više o TJRM

Tajir Tech Hub Cijena(TJRM)

1 TJRM u USD cijena uživo:

$0.005332
-0.37%1D
-0.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tajir Tech Hub (TJRM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:54:26 (UTC+8)

Tajir Tech Hub (TJRM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.005185
$ 0.005185$ 0.005185
24-satna najniža cijena
$ 0.005462
$ 0.005462$ 0.005462
24-satna najviša cijena

$ 0.005185
$ 0.005185$ 0.005185

$ 0.005462
$ 0.005462$ 0.005462

$ 0.13684820134656278
$ 0.13684820134656278$ 0.13684820134656278

$ 0.005349035687112931
$ 0.005349035687112931$ 0.005349035687112931

+0.11%

-0.37%

-8.07%

-8.07%

Tajir Tech Hub (TJRM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.005333. Tijekom protekla 24 sata, TJRMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005185 i najviše cijene $ 0.005462, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TJRM je $ 0.13684820134656278, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005349035687112931.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TJRM se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i -8.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tajir Tech Hub (TJRM)

No.1578

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

$ 79.08K
$ 79.08K$ 79.08K

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

644.95M
644.95M 644.95M

750,000,000
750,000,000 750,000,000

749,954,915.77029
749,954,915.77029 749,954,915.77029

85.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tajir Tech Hub je $ 3.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.08K. Količina u optjecaju TJRM je 644.95M, s ukupnom količinom od 749954915.77029. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.00M.

Tajir Tech Hub (TJRM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Tajir Tech Hub za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000198-0.37%
30 dana$ -0.001399-20.79%
60 dana$ -0.005167-49.21%
90 dana$ -0.005257-49.65%
Tajir Tech Hub promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TJRM od $ -0.0000198 (-0.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Tajir Tech Hub 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001399 (-20.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Tajir Tech Hub 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TJRM od $ -0.005167 (-49.21%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Tajir Tech Hub 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005257 (-49.65%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Tajir Tech Hub (TJRM)?

Pogledajte Tajir Tech Hub stranicu Povijest cijena sada.

Što je Tajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Tajir Tech Hub dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Tajir Tech Hub ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TJRM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Tajir Tech Hub na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Tajir Tech Hub učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Tajir Tech Hub Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tajir Tech Hub (TJRM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tajir Tech Hub (TJRM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tajir Tech Hub.

Provjerite Tajir Tech Hub predviđanje cijene sada!

Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tajir Tech Hub (TJRM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TJRM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Tajir Tech Hub (TJRM)

Tražiš kako kupiti Tajir Tech Hub? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Tajir Tech Hub na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TJRM u lokalnim valutama

1 Tajir Tech Hub(TJRM) u VND
140.337895
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u AUD
A$0.00810616
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u GBP
0.00389309
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u EUR
0.00453305
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u USD
$0.005333
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u MYR
RM0.02250526
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u TRY
0.21939962
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u JPY
¥0.783951
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u ARS
ARS$7.34572753
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u RUB
0.42967981
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u INR
0.469304
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u IDR
Rp87.42621552
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u KRW
7.4379351
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u PHP
0.30462096
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u EGP
￡E.0.25881049
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u BRL
R$0.02901152
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u CAD
C$0.00730621
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u BDT
0.64811949
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u NGN
8.16690287
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u COP
$21.41764798
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u ZAR
R.0.09391413
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u UAH
0.22062621
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u VES
Bs0.778618
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u CLP
$5.17301
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u PKR
Rs1.51115888
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u KZT
2.87027393
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u THB
฿0.1722559
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u TWD
NT$0.16334979
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u AED
د.إ0.01957211
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u CHF
Fr0.0042664
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u HKD
HK$0.04154407
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u AMD
֏2.03859258
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u MAD
.د.م0.04789034
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u MXN
$0.09946045
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u SAR
ريال0.01999875
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u PLN
0.01935879
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u RON
лв0.02309189
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u SEK
kr0.05002354
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u BGN
лв0.00890611
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u HUF
Ft1.79983417
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u CZK
0.11119305
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u KWD
د.ك0.001626565
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u ILS
0.01786555
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u AOA
Kz4.86140281
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u BHD
.د.ب0.002005208
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u BMD
$0.005333
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u DKK
kr0.03397121
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u HNL
L0.13951128
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u MUR
0.2442514
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u NAD
$0.09364748
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u NOK
kr0.05327667
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u NZD
$0.00901277
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u PAB
B/.0.005333
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u PGK
K0.02255859
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u QAR
ر.ق0.01941212
1 Tajir Tech Hub(TJRM) u RSD
дин.0.53356665

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tajir Tech Hub

Koliko Tajir Tech Hub (TJRM) vrijedi danas?
Cijena TJRM uživo u USD je 0.005333 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TJRM u USD?
Trenutačna cijena TJRM u USD je $ 0.005333. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tajir Tech Hub?
Tržišna kapitalizacija za TJRM je $ 3.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TJRM?
Količina u optjecaju za TJRM je 644.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TJRM?
TJRM je postigao ATH cijenu od 0.13684820134656278 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TJRM?
TJRM je vidio ATL cijenu od 0.005349035687112931 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TJRM?
24-satni obujam trgovanja za TJRM je $ 79.08K USD.
Hoće li TJRM još narasti ove godine?
TJRM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TJRM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:54:26 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

