Titcoin (TITCOIN) Informacije Satoshi Nakamoto once considered another name “titcoin” for Bitcoin, mentioned in a 2009 email, which is a meme coin related to the "Breast Technology" narrative. Službena web stranica: https://x.com/TheTitCoin Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FtUEW73K6vEYHfbkfpdBZfWpxgQar2HipGdbutEhpump Kupi TITCOIN odmah!

Titcoin (TITCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Titcoin (TITCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M Povijesni maksimum: $ 0.0972 $ 0.0972 $ 0.0972 Povijesni minimum: $ 0.00260377035559843 $ 0.00260377035559843 $ 0.00260377035559843 Trenutna cijena: $ 0.005103 $ 0.005103 $ 0.005103 Saznajte više o cijeni Titcoin (TITCOIN)

Titcoin (TITCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Titcoin (TITCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TITCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TITCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TITCOIN tokena, istražite TITCOIN cijenu tokena uživo!

Titcoin (TITCOIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TITCOIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TITCOIN povijest cijena odmah!

TITCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TITCOIN? Naša TITCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TITCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

