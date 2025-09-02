IRON Titanium (TITAN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000007466. Tijekom protekla 24 sata, TITANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000007113 i najviše cijene $ 0.000000007622, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TITAN je $ 52.45622973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000004556478833.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TITAN se promijenio za -1.46% u posljednjih sat vremena, +1.26% u posljednjih 24 sata i -5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu IRON Titanium (TITAN)
Trenutačna tržišna kapitalizacija IRON Titanium je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.11K. Količina u optjecaju TITAN je 0.00, s ukupnom količinom od 0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
IRON Titanium (TITAN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena IRON Titanium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000000000929
+1.26%
30 dana
$ -0.000000001052
-12.36%
60 dana
$ -0.000000000332
-4.26%
90 dana
$ -0.000000001763
-19.11%
IRON Titanium promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TITAN od $ +0.0000000000929 (+1.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
IRON Titanium 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000001052 (-12.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
IRON Titanium 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TITAN od $ -0.000000000332 (-4.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
IRON Titanium 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000001763 (-19.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena IRON Titanium (TITAN)?
TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.
IRON Titanium Predviđanje cijene (USD)
Koliko će IRON Titanium (TITAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IRON Titanium (TITAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IRON Titanium.
Razumijevanje tokenomike IRON Titanium (TITAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TITAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
