Što je IRON Titanium (TITAN)

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

IRON Titanium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje IRON Titanium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti TITAN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o IRON Titanium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje IRON Titanium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

IRON Titanium Predviđanje cijene (USD)

Koliko će IRON Titanium (TITAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IRON Titanium (TITAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IRON Titanium.

Provjerite IRON Titanium predviđanje cijene sada!

IRON Titanium (TITAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike IRON Titanium (TITAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TITAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti IRON Titanium (TITAN)

Tražiš kako kupiti IRON Titanium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti IRON Titanium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TITAN u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

IRON Titanium Resurs

Za dublje razumijevanje IRON Titanium, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o IRON Titanium Koliko IRON Titanium (TITAN) vrijedi danas? Cijena TITAN uživo u USD je 0.000000007466 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TITAN u USD? $ 0.000000007466 . Provjerite Trenutačna cijena TITAN u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija IRON Titanium? Tržišna kapitalizacija za TITAN je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TITAN? Količina u optjecaju za TITAN je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TITAN? TITAN je postigao ATH cijenu od 52.45622973 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TITAN? TITAN je vidio ATL cijenu od 0.000000004556478833 USD . Koliki je obujam trgovanja za TITAN? 24-satni obujam trgovanja za TITAN je $ 55.11K USD . Hoće li TITAN još narasti ove godine? TITAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TITAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.

