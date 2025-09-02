Više o TITAN

IRON Titanium Logotip

IRON Titanium Cijena(TITAN)

1 TITAN u USD cijena uživo:

$0.000000007466
+1.26%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena IRON Titanium (TITAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:54:05 (UTC+8)

IRON Titanium (TITAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000007113
24-satna najniža cijena
$ 0.000000007622
24-satna najviša cijena

$ 0.000000007113
$ 0.000000007622
$ 52.45622973
$ 0.000000004556478833
-1.46%

+1.26%

-5.43%

-5.43%

IRON Titanium (TITAN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000007466. Tijekom protekla 24 sata, TITANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000007113 i najviše cijene $ 0.000000007622, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TITAN je $ 52.45622973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000004556478833.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TITAN se promijenio za -1.46% u posljednjih sat vremena, +1.26% u posljednjih 24 sata i -5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IRON Titanium (TITAN)

No.6161

$ 0.00
$ 55.11K
$ 0.00
0.00
0
2021-06-30 00:00:00

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija IRON Titanium je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.11K. Količina u optjecaju TITAN je 0.00, s ukupnom količinom od 0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

IRON Titanium (TITAN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena IRON Titanium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000000000929+1.26%
30 dana$ -0.000000001052-12.36%
60 dana$ -0.000000000332-4.26%
90 dana$ -0.000000001763-19.11%
IRON Titanium promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TITAN od $ +0.0000000000929 (+1.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

IRON Titanium 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000001052 (-12.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

IRON Titanium 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TITAN od $ -0.000000000332 (-4.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

IRON Titanium 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000001763 (-19.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena IRON Titanium (TITAN)?

Pogledajte IRON Titanium stranicu Povijest cijena sada.

Što je IRON Titanium (TITAN)

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

IRON Titanium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje IRON Titanium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TITAN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o IRON Titanium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje IRON Titanium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

IRON Titanium Predviđanje cijene (USD)

Koliko će IRON Titanium (TITAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IRON Titanium (TITAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IRON Titanium.

Provjerite IRON Titanium predviđanje cijene sada!

IRON Titanium (TITAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike IRON Titanium (TITAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TITAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti IRON Titanium (TITAN)

Tražiš kako kupiti IRON Titanium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti IRON Titanium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TITAN u lokalnim valutama

1 IRON Titanium(TITAN) u VND
0.00019646779
1 IRON Titanium(TITAN) u AUD
A$0.00000001134832
1 IRON Titanium(TITAN) u GBP
0.00000000545018
1 IRON Titanium(TITAN) u EUR
0.0000000063461
1 IRON Titanium(TITAN) u USD
$0.000000007466
1 IRON Titanium(TITAN) u MYR
RM0.00000003150652
1 IRON Titanium(TITAN) u TRY
0.00000030715124
1 IRON Titanium(TITAN) u JPY
¥0.000001097502
1 IRON Titanium(TITAN) u ARS
ARS$0.00001028374306
1 IRON Titanium(TITAN) u RUB
0.00000060153562
1 IRON Titanium(TITAN) u INR
0.000000657008
1 IRON Titanium(TITAN) u IDR
Rp0.00012239342304
1 IRON Titanium(TITAN) u KRW
0.0000104128302
1 IRON Titanium(TITAN) u PHP
0.00000042645792
1 IRON Titanium(TITAN) u EGP
￡E.0.00000036232498
1 IRON Titanium(TITAN) u BRL
R$0.00000004061504
1 IRON Titanium(TITAN) u CAD
C$0.00000001022842
1 IRON Titanium(TITAN) u BDT
0.00000090734298
1 IRON Titanium(TITAN) u NGN
0.00001143335774
1 IRON Titanium(TITAN) u COP
$0.00002998390396
1 IRON Titanium(TITAN) u ZAR
R.0.00000013147626
1 IRON Titanium(TITAN) u UAH
0.00000030886842
1 IRON Titanium(TITAN) u VES
Bs0.000001090036
1 IRON Titanium(TITAN) u CLP
$0.00000724202
1 IRON Titanium(TITAN) u PKR
Rs0.00000211556576
1 IRON Titanium(TITAN) u KZT
0.00000401827586
1 IRON Titanium(TITAN) u THB
฿0.0000002411518
1 IRON Titanium(TITAN) u TWD
NT$0.00000022868358
1 IRON Titanium(TITAN) u AED
د.إ0.00000002740022
1 IRON Titanium(TITAN) u CHF
Fr0.0000000059728
1 IRON Titanium(TITAN) u HKD
HK$0.00000005816014
1 IRON Titanium(TITAN) u AMD
֏0.00000285395316
1 IRON Titanium(TITAN) u MAD
.د.م0.00000006704468
1 IRON Titanium(TITAN) u MXN
$0.00000013916624
1 IRON Titanium(TITAN) u SAR
ريال0.0000000279975
1 IRON Titanium(TITAN) u PLN
0.00000002710158
1 IRON Titanium(TITAN) u RON
лв0.00000003232778
1 IRON Titanium(TITAN) u SEK
kr0.00000007003108
1 IRON Titanium(TITAN) u BGN
лв0.00000001246822
1 IRON Titanium(TITAN) u HUF
Ft0.00000251970034
1 IRON Titanium(TITAN) u CZK
0.0000001556661
1 IRON Titanium(TITAN) u KWD
د.ك0.00000000227713
1 IRON Titanium(TITAN) u ILS
0.0000000250111
1 IRON Titanium(TITAN) u AOA
Kz0.00000680578162
1 IRON Titanium(TITAN) u BHD
.د.ب0.000000002807216
1 IRON Titanium(TITAN) u BMD
$0.000000007466
1 IRON Titanium(TITAN) u DKK
kr0.00000004755842
1 IRON Titanium(TITAN) u HNL
L0.00000019531056
1 IRON Titanium(TITAN) u MUR
0.0000003419428
1 IRON Titanium(TITAN) u NAD
$0.00000013110296
1 IRON Titanium(TITAN) u NOK
kr0.00000007458534
1 IRON Titanium(TITAN) u NZD
$0.00000001261754
1 IRON Titanium(TITAN) u PAB
B/.0.000000007466
1 IRON Titanium(TITAN) u PGK
K0.00000003158118
1 IRON Titanium(TITAN) u QAR
ر.ق0.00000002717624
1 IRON Titanium(TITAN) u RSD
дин.0.0000007469733

IRON Titanium Resurs

Za dublje razumijevanje IRON Titanium, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena IRON Titanium web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o IRON Titanium

Koliko IRON Titanium (TITAN) vrijedi danas?
Cijena TITAN uživo u USD je 0.000000007466 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TITAN u USD?
Trenutačna cijena TITAN u USD je $ 0.000000007466. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija IRON Titanium?
Tržišna kapitalizacija za TITAN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TITAN?
Količina u optjecaju za TITAN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TITAN?
TITAN je postigao ATH cijenu od 52.45622973 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TITAN?
TITAN je vidio ATL cijenu od 0.000000004556478833 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TITAN?
24-satni obujam trgovanja za TITAN je $ 55.11K USD.
Hoće li TITAN još narasti ove godine?
TITAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TITAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

