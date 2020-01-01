Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Tiger Shark (TIGERSHARK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Tiger Shark (TIGERSHARK) Informacije

$TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges.

Službena web stranica:
https://tigershark.global/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump

Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tiger Shark (TIGERSHARK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.52M
Ukupna količina:
$ 1000.00M
Količina u optjecaju:
$ 1000.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.52M
Povijesni maksimum:
$ 0.0623
Povijesni minimum:
$ 0.002436882988407131
Trenutna cijena:
$ 0.002525
Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Tiger Shark (TIGERSHARK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TIGERSHARK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TIGERSHARK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TIGERSHARK tokena, istražite TIGERSHARK cijenu tokena uživo!

