Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tiger Shark (TIGERSHARK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tiger Shark (TIGERSHARK) Informacije $TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges. Službena web stranica: https://tigershark.global/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump Kupi TIGERSHARK odmah!

Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tiger Shark (TIGERSHARK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Povijesni maksimum: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623 Povijesni minimum: $ 0.002436882988407131 $ 0.002436882988407131 $ 0.002436882988407131 Trenutna cijena: $ 0.002525 $ 0.002525 $ 0.002525 Saznajte više o cijeni Tiger Shark (TIGERSHARK)

Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tiger Shark (TIGERSHARK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TIGERSHARK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TIGERSHARK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TIGERSHARK tokena, istražite TIGERSHARK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TIGERSHARK Jeste li zainteresirani za dodavanje Tiger Shark (TIGERSHARK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TIGERSHARK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TIGERSHARK na MEXC-u odmah!

Tiger Shark (TIGERSHARK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TIGERSHARK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TIGERSHARK povijest cijena odmah!

TIGERSHARK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TIGERSHARK? Naša TIGERSHARK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TIGERSHARK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!