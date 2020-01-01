FUNTICO (TICO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FUNTICO (TICO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FUNTICO (TICO) Informacije After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth. Službena web stranica: https://funtico.com Bijela knjiga: https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper Istraživač blokova: https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114 Kupi TICO odmah!

FUNTICO (TICO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FUNTICO (TICO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.13M $ 7.13M $ 7.13M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.35M $ 33.35M $ 33.35M Povijesni maksimum: $ 0.034 $ 0.034 $ 0.034 Povijesni minimum: $ 0.00333566925658183 $ 0.00333566925658183 $ 0.00333566925658183 Trenutna cijena: $ 0.003335 $ 0.003335 $ 0.003335 Saznajte više o cijeni FUNTICO (TICO)

FUNTICO (TICO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FUNTICO (TICO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TICO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TICO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TICO tokena, istražite TICO cijenu tokena uživo!

FUNTICO (TICO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TICO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TICO povijest cijena odmah!

TICO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TICO? Naša TICO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TICO predviđanje cijene tokena odmah!

