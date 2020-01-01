Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ribbita by Virtuals (TIBBIR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Informacije TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure. Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/18820 Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00 Kupi TIBBIR odmah!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ribbita by Virtuals (TIBBIR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 166.96M $ 166.96M $ 166.96M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 166.96M $ 166.96M $ 166.96M Povijesni maksimum: $ 0.2569 $ 0.2569 $ 0.2569 Povijesni minimum: $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 Trenutna cijena: $ 0.16696 $ 0.16696 $ 0.16696 Saznajte više o cijeni Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ribbita by Virtuals (TIBBIR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TIBBIR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TIBBIR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TIBBIR tokena, istražite TIBBIR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TIBBIR Jeste li zainteresirani za dodavanje Ribbita by Virtuals (TIBBIR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TIBBIR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TIBBIR na MEXC-u odmah!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TIBBIR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TIBBIR povijest cijena odmah!

TIBBIR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TIBBIR? Naša TIBBIR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TIBBIR predviđanje cijene tokena odmah!

