Throne (THN) Informacije Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. Službena web stranica: https://www.thronelabs.io/ Bijela knjiga: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 Kupi THN odmah!

Throne (THN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Throne (THN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 122.50K $ 122.50K $ 122.50K Ukupna količina: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Količina u optjecaju: $ 390.75M $ 390.75M $ 390.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 618.91K $ 618.91K $ 618.91K Povijesni maksimum: $ 10 $ 10 $ 10 Povijesni minimum: $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 Trenutna cijena: $ 0.0003135 $ 0.0003135 $ 0.0003135 Saznajte više o cijeni Throne (THN)

Throne (THN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Throne (THN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj THN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja THN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku THN tokena, istražite THN cijenu tokena uživo!

Throne (THN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena THN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite THN povijest cijena odmah!

