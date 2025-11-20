THINK Token Cijena danas

Trenutačna cijena THINK Token (THINK) danas je $ 0.00377, s promjenom od 1.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije THINK u USD je $ 0.00377 po THINK.

THINK Token trenutačno je na #3978 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 THINK. Tijekom posljednja 24 sata, THINK trgovao je između $ 0.00372 (niska) i $ 0.00391 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.09159672574773454, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.003697422794515147.

U kratkoročnim performansama, THINK se kretao +0.26% u posljednjem satu i -13.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 42.52K.

Informacije o tržištu THINK Token (THINK)

Poredak No.3978 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 42.52K$ 42.52K $ 42.52K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain ETH

