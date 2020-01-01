THORWallet DEX (TGT1) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u THORWallet DEX (TGT1), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

THORWallet DEX (TGT1) Informacije THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing. Službena web stranica: https://www.thorwallet.org Bijela knjiga: https://www.thorwallet.org Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x108a850856db3f85d0269a2693d896b394c80325#balances Kupi TGT1 odmah!

THORWallet DEX (TGT1) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za THORWallet DEX (TGT1), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 904.46M $ 904.46M $ 904.46M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.29B $ 18.29B $ 18.29B Povijesni maksimum: $ 0.064941 $ 0.064941 $ 0.064941 Povijesni minimum: $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 Trenutna cijena: $ 0.018289 $ 0.018289 $ 0.018289 Saznajte više o cijeni THORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX (TGT1) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike THORWallet DEX (TGT1) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TGT1 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TGT1 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TGT1 tokena, istražite TGT1 cijenu tokena uživo!

