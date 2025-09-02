Što je THORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

THORWallet DEX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje THORWallet DEX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti TGT1 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o THORWallet DEX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje THORWallet DEX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

THORWallet DEX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će THORWallet DEX (TGT1) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših THORWallet DEX (TGT1) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za THORWallet DEX.

Provjerite THORWallet DEX predviđanje cijene sada!

THORWallet DEX (TGT1) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike THORWallet DEX (TGT1) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TGT1 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti THORWallet DEX (TGT1)

Tražiš kako kupiti THORWallet DEX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti THORWallet DEX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TGT1 u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

THORWallet DEX Resurs

Za dublje razumijevanje THORWallet DEX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o THORWallet DEX Koliko THORWallet DEX (TGT1) vrijedi danas? Cijena TGT1 uživo u USD je 0.017887 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TGT1 u USD? $ 0.017887 . Provjerite Trenutačna cijena TGT1 u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija THORWallet DEX? Tržišna kapitalizacija za TGT1 je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TGT1? Količina u optjecaju za TGT1 je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TGT1? TGT1 je postigao ATH cijenu od 0.1383201583059602 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TGT1? TGT1 je vidio ATL cijenu od 0.002850257066152566 USD . Koliki je obujam trgovanja za TGT1? 24-satni obujam trgovanja za TGT1 je $ 90.39K USD . Hoće li TGT1 još narasti ove godine? TGT1 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TGT1 predviđanje cijene za detaljniju analizu.

THORWallet DEX (TGT1) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.