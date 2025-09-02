Više o TGT1

THORWallet DEX Logotip

THORWallet DEX Cijena(TGT1)

1 TGT1 u USD cijena uživo:

$0.017913
$0.017913$0.017913
-4.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena THORWallet DEX (TGT1)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:53:29 (UTC+8)

THORWallet DEX (TGT1) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.017796
$ 0.017796$ 0.017796
24-satna najniža cijena
$ 0.019322
$ 0.019322$ 0.019322
24-satna najviša cijena

$ 0.017796
$ 0.017796$ 0.017796

$ 0.019322
$ 0.019322$ 0.019322

$ 0.1383201583059602
$ 0.1383201583059602$ 0.1383201583059602

$ 0.002850257066152566
$ 0.002850257066152566$ 0.002850257066152566

-1.50%

-4.02%

+21.77%

+21.77%

THORWallet DEX (TGT1) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.017887. Tijekom protekla 24 sata, TGT1trgovalo je između najniže cijene $ 0.017796 i najviše cijene $ 0.019322, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TGT1 je $ 0.1383201583059602, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002850257066152566.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TGT1 se promijenio za -1.50% u posljednjih sat vremena, -4.02% u posljednjih 24 sata i +21.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THORWallet DEX (TGT1)

No.5572

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 90.39K
$ 90.39K$ 90.39K

$ 17.89B
$ 17.89B$ 17.89B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

904,458,459.53
904,458,459.53 904,458,459.53

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija THORWallet DEX je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 90.39K. Količina u optjecaju TGT1 je 0.00, s ukupnom količinom od 904458459.53. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.89B.

THORWallet DEX (TGT1) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena THORWallet DEX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00075026-4.02%
30 dana$ +0.000709+4.12%
60 dana$ -0.011952-40.06%
90 dana$ -0.016228-47.57%
THORWallet DEX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TGT1 od $ -0.00075026 (-4.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

THORWallet DEX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000709 (+4.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

THORWallet DEX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TGT1 od $ -0.011952 (-40.06%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

THORWallet DEX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.016228 (-47.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena THORWallet DEX (TGT1)?

Pogledajte THORWallet DEX stranicu Povijest cijena sada.

Što je THORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

THORWallet DEX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje THORWallet DEX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TGT1 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o THORWallet DEX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje THORWallet DEX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

THORWallet DEX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će THORWallet DEX (TGT1) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših THORWallet DEX (TGT1) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za THORWallet DEX.

Provjerite THORWallet DEX predviđanje cijene sada!

THORWallet DEX (TGT1) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike THORWallet DEX (TGT1) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TGT1 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti THORWallet DEX (TGT1)

Tražiš kako kupiti THORWallet DEX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti THORWallet DEX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TGT1 u lokalnim valutama

1 THORWallet DEX(TGT1) u VND
470.696405
1 THORWallet DEX(TGT1) u AUD
A$0.02718824
1 THORWallet DEX(TGT1) u GBP
0.01305751
1 THORWallet DEX(TGT1) u EUR
0.01520395
1 THORWallet DEX(TGT1) u USD
$0.017887
1 THORWallet DEX(TGT1) u MYR
RM0.07548314
1 THORWallet DEX(TGT1) u TRY
0.73587118
1 THORWallet DEX(TGT1) u JPY
¥2.629389
1 THORWallet DEX(TGT1) u ARS
ARS$24.63773267
1 THORWallet DEX(TGT1) u RUB
1.44115559
1 THORWallet DEX(TGT1) u INR
1.574056
1 THORWallet DEX(TGT1) u IDR
Rp293.22946128
1 THORWallet DEX(TGT1) u KRW
24.9469989
1 THORWallet DEX(TGT1) u PHP
1.02170544
1 THORWallet DEX(TGT1) u EGP
￡E.0.86805611
1 THORWallet DEX(TGT1) u BRL
R$0.09730528
1 THORWallet DEX(TGT1) u CAD
C$0.02450519
1 THORWallet DEX(TGT1) u BDT
2.17380711
1 THORWallet DEX(TGT1) u NGN
27.39197293
1 THORWallet DEX(TGT1) u COP
$71.83526522
1 THORWallet DEX(TGT1) u ZAR
R.0.31499007
1 THORWallet DEX(TGT1) u UAH
0.73998519
1 THORWallet DEX(TGT1) u VES
Bs2.611502
1 THORWallet DEX(TGT1) u CLP
$17.35039
1 THORWallet DEX(TGT1) u PKR
Rs5.06846032
1 THORWallet DEX(TGT1) u KZT
9.62696227
1 THORWallet DEX(TGT1) u THB
฿0.57792897
1 THORWallet DEX(TGT1) u TWD
NT$0.54787881
1 THORWallet DEX(TGT1) u AED
د.إ0.06564529
1 THORWallet DEX(TGT1) u CHF
Fr0.0143096
1 THORWallet DEX(TGT1) u HKD
HK$0.13933973
1 THORWallet DEX(TGT1) u AMD
֏6.83748462
1 THORWallet DEX(TGT1) u MAD
.د.م0.16062526
1 THORWallet DEX(TGT1) u MXN
$0.33341368
1 THORWallet DEX(TGT1) u SAR
ريال0.06707625
1 THORWallet DEX(TGT1) u PLN
0.06492981
1 THORWallet DEX(TGT1) u RON
лв0.07745071
1 THORWallet DEX(TGT1) u SEK
kr0.16778006
1 THORWallet DEX(TGT1) u BGN
лв0.02987129
1 THORWallet DEX(TGT1) u HUF
Ft6.03668363
1 THORWallet DEX(TGT1) u CZK
0.37294395
1 THORWallet DEX(TGT1) u KWD
د.ك0.005455535
1 THORWallet DEX(TGT1) u ILS
0.05992145
1 THORWallet DEX(TGT1) u AOA
Kz16.30525259
1 THORWallet DEX(TGT1) u BHD
.د.ب0.006725512
1 THORWallet DEX(TGT1) u BMD
$0.017887
1 THORWallet DEX(TGT1) u DKK
kr0.11394019
1 THORWallet DEX(TGT1) u HNL
L0.46792392
1 THORWallet DEX(TGT1) u MUR
0.8192246
1 THORWallet DEX(TGT1) u NAD
$0.31409572
1 THORWallet DEX(TGT1) u NOK
kr0.17869113
1 THORWallet DEX(TGT1) u NZD
$0.03022903
1 THORWallet DEX(TGT1) u PAB
B/.0.017887
1 THORWallet DEX(TGT1) u PGK
K0.07566201
1 THORWallet DEX(TGT1) u QAR
ر.ق0.06510868
1 THORWallet DEX(TGT1) u RSD
дин.1.78959435

THORWallet DEX Resurs

Za dublje razumijevanje THORWallet DEX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena THORWallet DEX web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o THORWallet DEX

Koliko THORWallet DEX (TGT1) vrijedi danas?
Cijena TGT1 uživo u USD je 0.017887 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TGT1 u USD?
Trenutačna cijena TGT1 u USD je $ 0.017887. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija THORWallet DEX?
Tržišna kapitalizacija za TGT1 je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TGT1?
Količina u optjecaju za TGT1 je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TGT1?
TGT1 je postigao ATH cijenu od 0.1383201583059602 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TGT1?
TGT1 je vidio ATL cijenu od 0.002850257066152566 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TGT1?
24-satni obujam trgovanja za TGT1 je $ 90.39K USD.
Hoće li TGT1 još narasti ove godine?
TGT1 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TGT1 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:53:29 (UTC+8)

THORWallet DEX (TGT1) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

