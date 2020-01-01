TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TOKYO GAMES TOKEN (TGT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Informacije TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets. Službena web stranica: https://tokyogamestoken.com/ Bijela knjiga: https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html Istraživač blokova: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3 Kupi TGT odmah!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TOKYO GAMES TOKEN (TGT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 562.72K $ 562.72K $ 562.72K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 160.82M $ 160.82M $ 160.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Povijesni maksimum: $ 0.25585 $ 0.25585 $ 0.25585 Povijesni minimum: $ 0.003002904887094426 $ 0.003002904887094426 $ 0.003002904887094426 Trenutna cijena: $ 0.003499 $ 0.003499 $ 0.003499 Saznajte više o cijeni TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TOKYO GAMES TOKEN (TGT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TGT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TGT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TGT tokena, istražite TGT cijenu tokena uživo!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TGT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TGT povijest cijena odmah!

