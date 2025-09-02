TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002926
$ 0.002926$ 0.002926
24-satna najniža cijena
$ 0.003499
$ 0.003499$ 0.003499
24-satna najviša cijena
$ 0.002926
$ 0.002926$ 0.002926
$ 0.003499
$ 0.003499$ 0.003499
$ 0.21934455720639162
$ 0.21934455720639162$ 0.21934455720639162
$ 0.003062705519768743
$ 0.003062705519768743$ 0.003062705519768743
-1.80%
-4.93%
-6.16%
-6.16%
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003006. Tijekom protekla 24 sata, TGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002926 i najviše cijene $ 0.003499, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TGT je $ 0.21934455720639162, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003062705519768743.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TGT se promijenio za -1.80% u posljednjih sat vremena, -4.93% u posljednjih 24 sata i -6.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu TOKYO GAMES TOKEN (TGT)
No.2353
$ 483.43K
$ 483.43K$ 483.43K
$ 54.62K
$ 54.62K$ 54.62K
$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M
160.82M
160.82M 160.82M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
16.08%
IMMUTABLE
Trenutačna tržišna kapitalizacija TOKYO GAMES TOKEN je $ 483.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.62K. Količina u optjecaju TGT je 160.82M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.01M.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena TOKYO GAMES TOKEN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00015668
-4.93%
30 dana
$ -0.001515
-33.52%
60 dana
$ -0.008144
-73.05%
90 dana
$ -0.039614
-92.95%
TOKYO GAMES TOKEN promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TGT od $ -0.00015668 (-4.93%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
TOKYO GAMES TOKEN 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001515 (-33.52%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
TOKYO GAMES TOKEN 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TGT od $ -0.008144 (-73.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
TOKYO GAMES TOKEN 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.039614 (-92.95%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TOKYO GAMES TOKEN (TGT)?
TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.
TOKYO GAMES TOKEN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TOKYO GAMES TOKEN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TGT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o TOKYO GAMES TOKEN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TOKYO GAMES TOKEN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
TOKYO GAMES TOKEN Predviđanje cijene (USD)
Koliko će TOKYO GAMES TOKEN (TGT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TOKYO GAMES TOKEN (TGT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TOKYO GAMES TOKEN.
Razumijevanje tokenomike TOKYO GAMES TOKEN (TGT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TGT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti TOKYO GAMES TOKEN (TGT)
Tražiš kako kupiti TOKYO GAMES TOKEN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TOKYO GAMES TOKEN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.