Što je TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TOKYO GAMES TOKEN (TGT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TGT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT u lokalnim valutama

TOKYO GAMES TOKEN Resurs

Za dublje razumijevanje TOKYO GAMES TOKEN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TOKYO GAMES TOKEN Koliko TOKYO GAMES TOKEN (TGT) vrijedi danas? Cijena TGT uživo u USD je 0.003006 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TGT u USD? $ 0.003006 . Provjerite Trenutačna cijena TGT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija TOKYO GAMES TOKEN? Tržišna kapitalizacija za TGT je $ 483.43K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TGT? Količina u optjecaju za TGT je 160.82M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TGT? TGT je postigao ATH cijenu od 0.21934455720639162 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TGT? TGT je vidio ATL cijenu od 0.003062705519768743 USD . Koliki je obujam trgovanja za TGT? 24-satni obujam trgovanja za TGT je $ 54.62K USD . Hoće li TGT još narasti ove godine? TGT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TGT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Važna ažuriranja industrije

