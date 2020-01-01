TFUEL (TFUEL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TFUEL (TFUEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TFUEL (TFUEL) Informacije Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network. Službena web stranica: https://www.thetatoken.org Bijela knjiga: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-latest.pdf?v=1553657855.509 Istraživač blokova: https://explorer.thetatoken.org/ Kupi TFUEL odmah!

TFUEL (TFUEL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TFUEL (TFUEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 238.50M $ 238.50M $ 238.50M Ukupna količina: $ 7.06B $ 7.06B $ 7.06B Količina u optjecaju: $ 7.06B $ 7.06B $ 7.06B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 238.50M $ 238.50M $ 238.50M Povijesni maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Povijesni minimum: $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 Trenutna cijena: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 Saznajte više o cijeni TFUEL (TFUEL)

TFUEL (TFUEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TFUEL (TFUEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TFUEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TFUEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TFUEL tokena, istražite TFUEL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TFUEL Jeste li zainteresirani za dodavanje TFUEL (TFUEL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TFUEL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TFUEL na MEXC-u odmah!

TFUEL (TFUEL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TFUEL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TFUEL povijest cijena odmah!

TFUEL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TFUEL? Naša TFUEL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TFUEL predviđanje cijene tokena odmah!

