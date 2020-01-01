TrustFi (TFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TrustFi (TFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TrustFi (TFI) Informacije TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0. Službena web stranica: https://trustfi.org/ Bijela knjiga: https://docs.trustfi.org/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x7565ab68d3f9dadff127f864103c8c706cf28235 Kupi TFI odmah!

TrustFi (TFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TrustFi (TFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 427.00K $ 427.00K $ 427.00K Povijesni maksimum: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Povijesni minimum: $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 Trenutna cijena: $ 0.00427 $ 0.00427 $ 0.00427 Saznajte više o cijeni TrustFi (TFI)

TrustFi (TFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TrustFi (TFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TFI tokena, istražite TFI cijenu tokena uživo!

