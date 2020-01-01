Tevaera (TEVA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tevaera (TEVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tevaera (TEVA) Informacije Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Službena web stranica: https://tevaera.com/ Bijela knjiga: https://docs.tevaera.com/ Istraživač blokova: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c Kupi TEVA odmah!

Tevaera (TEVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tevaera (TEVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Ukupna količina: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Količina u optjecaju: $ 489.91M $ 489.91M $ 489.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.55M $ 17.55M $ 17.55M Povijesni maksimum: $ 0.06835 $ 0.06835 $ 0.06835 Povijesni minimum: $ 0.004306978997747448 $ 0.004306978997747448 $ 0.004306978997747448 Trenutna cijena: $ 0.004387 $ 0.004387 $ 0.004387 Saznajte više o cijeni Tevaera (TEVA)

Tevaera (TEVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tevaera (TEVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TEVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TEVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TEVA tokena, istražite TEVA cijenu tokena uživo!

