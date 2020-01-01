Tevaera (TEVA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Tevaera (TEVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Tevaera (TEVA) Informacije

Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

Službena web stranica:
https://tevaera.com/
Bijela knjiga:
https://docs.tevaera.com/
Istraživač blokova:
https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c

Tevaera (TEVA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tevaera (TEVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

$ 2.15M
$ 4.00B
$ 489.91M
$ 17.55M
$ 0.06835
$ 0.004306978997747448
$ 0.004387
Tevaera (TEVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Tevaera (TEVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TEVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TEVA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TEVA tokena, istražite TEVA cijenu tokena uživo!

