Telcoin (TEL) Tokenomika

Telcoin (TEL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Telcoin (TEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Telcoin (TEL) Informacije

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

Službena web stranica:
https://www.telco.in/
Bijela knjiga:
https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F

Telcoin (TEL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Telcoin (TEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 439.57M
$ 439.57M$ 439.57M
Ukupna količina:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Količina u optjecaju:
$ 91.01B
$ 91.01B$ 91.01B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 483.00M
$ 483.00M$ 483.00M
Povijesni maksimum:
$ 0.013374
$ 0.013374$ 0.013374
Povijesni minimum:
$ 0.0000651563082403
$ 0.0000651563082403$ 0.0000651563082403
Trenutna cijena:
$ 0.00483
$ 0.00483$ 0.00483

Telcoin (TEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Telcoin (TEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TEL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TEL tokena, istražite TEL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TEL

Jeste li zainteresirani za dodavanje Telcoin (TEL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TEL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Telcoin (TEL) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena TEL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TEL Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TEL? Naša TEL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.