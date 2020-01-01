Telcoin (TEL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Telcoin (TEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Telcoin (TEL) Informacije Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products. Službena web stranica: https://www.telco.in/ Bijela knjiga: https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135 Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F Kupi TEL odmah!

Telcoin (TEL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Telcoin (TEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 439.57M $ 439.57M $ 439.57M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 91.01B $ 91.01B $ 91.01B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 483.00M $ 483.00M $ 483.00M Povijesni maksimum: $ 0.013374 $ 0.013374 $ 0.013374 Povijesni minimum: $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 Trenutna cijena: $ 0.00483 $ 0.00483 $ 0.00483 Saznajte više o cijeni Telcoin (TEL)

Telcoin (TEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Telcoin (TEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TEL tokena, istražite TEL cijenu tokena uživo!

