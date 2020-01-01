TonCapy (TCAPY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TonCapy (TCAPY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TonCapy (TCAPY) Informacije TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. Službena web stranica: https://www.toncapy.com/ Bijela knjiga: https://docs.toncapy.com Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b Kupi TCAPY odmah!

TonCapy (TCAPY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TonCapy (TCAPY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 664.07B $ 664.07B $ 664.07B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 199.36M $ 199.36M $ 199.36M Povijesni maksimum: $ 0.0410209 $ 0.0410209 $ 0.0410209 Povijesni minimum: $ 0.000142810759105323 $ 0.000142810759105323 $ 0.000142810759105323 Trenutna cijena: $ 0.0002634 $ 0.0002634 $ 0.0002634 Saznajte više o cijeni TonCapy (TCAPY)

TonCapy (TCAPY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TonCapy (TCAPY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TCAPY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TCAPY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TCAPY tokena, istražite TCAPY cijenu tokena uživo!

TonCapy (TCAPY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TCAPY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TCAPY povijest cijena odmah!

